Lucarelli su Ferragni: "Il pandoro? È marketing, non beneficienza e usa i figli per fare pubblicità"

Sembra non tirare aria buona in casa Ferragni, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli che ha smascherato la nota influencer andando a svelare tutta la verità sul suo pandoro (apparentemente) benefico. La giornalista e opinionista tv, infatti, è voluta andare a fondo di uno dei prodotti natalizi più in voga del momento, il desideratissimo pandoro rosa firmato Chiara Ferragni e realizzato in collaborazione con Balocco per scoprire se quei fini benefici che la Ferragni tanto declama siano veri oppure no. Ecco, secondo le recenti scoperte della Lucarelli, che è andata dritta alla fonte contattando l'azienda che produce il pandoro, questo dolce super fashion sarebbe tutto tranne che beneficienza e che la stessa Ferragni si intascherebbe i suoi guadagni dalla vendita di un prodotto che è frutto di un suo progetto commerciale non benefico.

"È solo marketing" accusa la Lucarelli che svela che i ricavi dalle vendite dei pandori Ferragni non andranno in beneficienza all'ospedale Regina Margherita di Torino come raccontato dall'imprenditrice digitale o, perlomeno, non grazie alla Ferragni. Secondo le rivelazioni di Selvaggia, infatti, la donazione benefica all'Ospedale Regina Margherita di Torino la farà solo la Balocco mentre Chiara si prenderà, sempre dall'azienda, i soldi che le spettano per questa collaborazione commerciale.

"Ferragni ha un suo compenso - ha rivelato Balocco alla Lucarelli -. È un progetto commerciale, poi se lei nel privato ha donato qualcosa non lo sappiamo".

In tantissimi sono rimasti sorpresi da queste dichiarazioni di Selvaggia che, oltre ad attaccare Chiara per essere stata ambigua con la promozione del suo prodotto, ha anche accusato, via Instagram, l'imprenditrice digitale di usare i suoi figli per pubblicizzare i suoi prodotti.

"I figli non fanno pubblicità però vengono fotografati e piazzati nelle storie con prodotti per cui la madre fa pubblicità", sono le parole di Selvaggia.

Risponderà Chiara a queste accuse? Staremo a vedere.