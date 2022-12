"Fai beneficenza vendendo abiti che ti regalano", Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni

Era da un po' che Selvaggia Lucarelli non si scagliava contro i Ferragnez o almeno uno dei suoi componenti. La giornalista e giudice a Ballando con le Stelle, dopotutto, è stata impegnata a gestire altri tipi di polemiche negli ultimi giorni, legate al programma che la vede giudicare esibizioni di ballo ormai da tanti anni, ma, appena ha potuto, è subito tornata sul fronte Ferragnez per commentare (e criticare) le mosse della coppia più social d'Italia. Questa volta Selvaggia ha scelto di prendere di mira Chiara criticando duramente una delle sue ultime scelte imprenditoriali.

Prendendo spunto da una delle ultime trovate di Chiara Ferragni, che ha deciso di vendere alcuni degli abiti del suo guardaroba per poi regalare parte del ricavato in beneficenza, Selvaggia ha voluto specificare quanto questa beneficenza sia, in realtà, un po' ambigua.

"Nelle sue storie Chiara Ferragni ci fa sapere che vende i suoi abiti e accessori di lusso (più o meno tutte cose che le regalano) - ha scritto la Lucarelli in una delle sue ultime stories Instagram -. E parte del ricavato va in beneficenza, senza specificare quanta parte".

Così, la fidanzata di Lorenzo Biagiarelli, ha voluto sferrare un nuovo colpo alla regina dei social andando a scovare una sua mossa falsa e attaccando l'apparente buonismo dell'influencer che, secondo lei, sarebbe solo mosso da questioni di guadagno.

Per ora, Chiara, non ha ancora risposto alla Lucarelli ma restiamo in attesa di vedere se ci sarà un botta e risposta tra le due oppure se Chiara si farà scivolare di dosso il commento di Selvaggia e le annesse critiche sul suo operato.