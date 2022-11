Selvaggia Lucarelli: la frecciata a Sara Di Vaira, poi il commento sull'eliminazione di Lorenzo

La puntata di Ballando con le stelle di sabato scorso ha lasciato non pochi segni. Sono volate parole pensati e si è fatta sempre più palese, e concreta, l'insofferenza che regna tra i giurati. Selvaggia Lucarelli si trova praticamente da sola contro tutti e dopo le parole rivolte a Iva Zanicchi anche Mariotto ha voluto prendere le distanze paragonandola ad una scimmia che lancia escrementi. Ma se tra Lucarelli e Carolyn Smith una sorta di chiarimento, anche se forse è più corretto chiamarlo botta e risposta in questi giorni c'è stato ecco che Selvaggia tramite il suo profilo Instagram ha deciso di aprire due nuovi capitoli della vicenda Ballando.

Per prima cosa ha voluto mettere "i puntini sulle i" riguardo alla discussione avuta in puntata con Sara Di Vaira, la ballerina ha voluto ricordare a Selvaggia che lei molto spesso in passato è stata l'autrice di commenti poco carini e gradevoli nei confronti di concorrenti e non, come quando diede del fenicottero a Rossella Era. La giornalista le rispose ricordando che la stessa Iva Zanicchi le aveva mancato di rispetto, ma Di Vaira ha voluto precisare: "Io ricordo tutto, ricordo molto bene anche le cose che dicevi quando in pista c’ero io". Questa risposta è evidente che nasconda dei rancori passati e così questa mattina Lucarelli ha voluto mandare un messaggio proprio alla ballerina senza però fare il suo nome (e creando così un equivoco che poi si è trovata a spiegare): "Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto 'condoglianze' (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi). L’unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”.

Questo messaggio, visti i trascorsi tra le due, poteva benissimo essere indirizzato a Carolyn Smith, ma proprio per evitare fraintendimenti ecco che poco dopo aggiunge: "Ps. Quella che mi dava lezioni di educazione non è chi siede accanto a me, ma chi si siede di fronte a me (non vorrei fraintendimenti)".

Selvaggia Lucarelli e l'eliminazione del fidanzato, Lorenzo Biagiarelli

Altro capitolo che presto verrà trattato da Lucarelli è quello dell'eliminazione del compagno, Lorenzo Biagiarelli, dal programma. Durante la puntata di Domenica In, successiva alla diretta in cui il cuoco fu eliminato, gli ospiti, tra cui Ema Stokholma, sottolinearono come Biagiarelli in realtà fosse stato molto bravo e che non meritava di essere eliminato. Qualcuno, tra cui anche Mara Venier e Alberto Matano, sottolineò anche come la giuria fosse stata troppo dura nei confronti di Lorenzo.

E proprio su tale tema la giornalista probabilmente vorrà ritornare e infatti ha scritto: "E non ho ancora mai detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, lungo capitolo di cui mi sono ben guadata di occuparmi finché era in gara. Ma lo farò, perché merita anche quello".