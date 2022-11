Selvaggia Lucarelli, compleanno di lusso per il fidanzato: "Vuoi dire dove ti ho portato?"

Un compleanno indimenticabile per Lorenzo Biagiarelli, che dopo essere stato travolto da un'ondata d'affetto durante tutta la giornata, ha festeggiato con la sua dolce metà in uno dei ristoranti più ricercati di Milano. Selvaggia Lucarelli ha organizzato una cena romantica per brindare ai 33 anni del fidanzato, ottimo cuoco e appassionato di enogastronomia.

Una serata intima, tutta per loro, ma la giornalista ne ha regalato un piccolo assaggio ai follower, condividendo un breve video tra le storie: "Amore vuoi dire dove ti ho portato per il tuo compleanno?". E Lorenzo risponde dettagliatamente: "Mi ha portato da Contraste, ristorante a Milano, di Matias Perdomo. Ha una stella Michelin, ma soprattutto ha un Franciacorta incredibile. Visti gli ultimi tempi, cerco di concentrarmi e godermi il momento. Quindi mi godo questo Franciacorta, un pagliarino che tira quasi al dorato. Ha dei riflessi incredibili". Selvaggia Lucarelli mostra anche il loro elegante tavolo e la sala del ristorante riservata a loro.

Un compleanno speciale e indimenticabile, ma a quanto pare anche meritato. Prima della cena, infatti, Selvaggia Lucarelli ha voluto condividere su Instagram la fortuna di avere un uomo così accanto: "Tu sei questo - ha scritto al suo Lorenzo in un post - La persona più giusta e generosa che abbia mai conosciuto. La spalla a cui appoggiarsi con la mano, quella su cui mettere un piede per tuffarsi un po' più in là. Hanno ragione mio padre e i gatti a preferirti a tutti noi. Ti amiamo tutti, inevitabilmente. Buon compleanno".