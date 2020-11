Selvaggia Lucarelli, la (video)dichiarazione al fidanzato: "Auguri, amore bello"

"È il super potere di Lorenzo. Far star bene gli altri. Buon compleanno, amore bello". Si conclude così il (romanticissimo) post con cui Selvaggia Lucarelli fa pubblicamente gli auguri di compleanno al fidanzato, lo chef Lorenzo Biagiarelli. Un messaggio che è racconto di un episodio avvenuto in passato durante un viaggio in Birmania, emblematico dell'attitudine dell'uomo che ha fatto tanto innamorare l'irriverente giornalista.

Il biglietto di auguri di Selvaggia Lucarelli al fidanzato

"Una volta - si legge - io e Lorenzo siamo finiti in una foresta birmana in cerca di questi laghetti d’acqua tiepida visti in una foto su Instagram e introvabili in ogni guida del Myanmar. Avevamo litigato perché la salita a piedi nella boscaglia era stata un’ammazzata epica, perché non sapevo se fosse prudente infilarsi dove nessuno, se aggrediti da una tigre birmana, ci avrebbe mai ritrovati, perché boh, probabilmente era uno di quei giorni in cui avevo bisogno di trovare un colpevole nel cosmo. Fatto sta che lui ha preso l’ukulele, ha tradotto in inglese la canzone di Jovanotti e ha cantato. Io e la foresta abbiamo fatto pace, la tigre birmana s’è accucciata dietro un cespuglio, quella dentro di me s’è addomesticata in un attimo".

La storia d'amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Più innamorati che mai e legati da cinque anni, nelle ultime settimane Selvaggia e Lorenzo ci stanno abituando a dediche d'amore sfrecciate l'un l'altro. Tutto è cominciato con un'intervista rilasciata a Daria Bignardi in cui Selvaggia ha raccontato come Lorenzo l'abbia aiutata a ritrovare il sorriso dopo un periodo turbolento segnato da una relazione tossica. Di lì ad una settimana la coppia ha festeggiato un lustro d'amore e lui le ha dedicato un "ti amo" urbi et orbi. Poi è stata la volta della prima intervista doppia, sempre nel salotto de 'L'assedio' di Bignardi, in cui hanno raccontato la loro relazione, dal primo incontro alla solidità di oggi.

Galeotta è stata la città di Milano, dove Selvaggia si è trasferita anni fa dopo esser nata a Roma, e dove lo chef Lorenzo viveva. Quarantasei anni lei, 30 lui, come ha fatto Lorenzo a conquistare Selvaggia? Con molta pazienza. Pare infatti che lei in un primo momento fosse un po' reticente rispetto all'idea di frequentare un uomo molto più giovane. "Le ho mandato una canzone dei Pooh, Non restare chiuso qui pensieroooo, scrivendole 'Non restare chiusa qui Selvaggia, mannaggia'". E infatti da quel momento il cuore della giudice di Ballando si è dischiuso.

Il menage a trois con Paolo Conticini

Ieri, poi, un divertente botta e risposta ironico tra Lorenzo, Selvaggia e Paolo Conticini ha raccontato quanta complicità ci sia dietro la storia d'amore. La giudice di Ballando con le stelle, che nel corso della trasmissione di Rai Uno non ha mai fatto mistero di apprezzare le doti estetiche dell'allievo ballerino dello show, ha postato una foto sul suo profilo scattata al termine della finale di sabato sera, che la ritrae insieme a Conticini e alla sua maestra di ballo Veera Kinnunen, aggiungendo il subliminale commento: "E' stato bello". Pronta la replica del giovane fidanzato-chef: "Io lo sono tuttora". Anche Conticini ha commentato la foto, con un laconico: "Selvaggia!!", seguito dall'immagine della fiamma che brucia. Un trio 'scoppiettante', che ha scatenato una pioggia di like e di commenti divertiti da parte dei fan.