Selvaggia Lucarelli, beffa per Daniele Dal Moro: condurrà lei l'evento contro la violenza sulle donne

Mentre Daniele Dal Moro la "aspetta in tribunale" - come ha tuonato sui social - Selvaggia Lucarelli prende il suo posto all'evento contro la violenza sulle donne dedicato alla raccolta fondi in memoria di Chiara Ugolini. Sarà la giornalista a condurre la serata benefica, inizialmente affidata all'ex gieffino che nella Casa di Cinecittà è stato protagonista di episodi aggressivi e furenti nei confronti di Oriana Marzoli.

Dal Moro è stato scaricato dall'associazione che ha organizzato l'evento dopo la denuncia social di Selvaggia Lucarelli. "Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal Gf dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per atteggiamenti collerici fuori dalla casa, ha rivolto insulti omofobi, in una storia di questa estate mostrava una pistola dopo che si era mollato con la fidanzata (diceva di non aver più niente da perdere, poi disse che era un accendino) e via dicendo" aveva scritto la giornalista, chiedendo: "Chi ha pensato che fosse il conduttore adatto?". La replica del diretto interessato - subito estromesso dalla serata - è stata al vetriolo: "Lucarelli sai perché chiamano quelli come me a condurre e non quelle come te? Perché tu gratis non ci vai, nemmeno per beneficenza".

A smentirlo, però, è stata proprio l'associazione CADMI, promotrice della serata presso il teatro di Fumane: "A seguito delle polemiche sulla partecipazione di Daniele Dal Moro all'evento di raccolta fondi in memoria di Chiara Ugolini, previsto per il 20 gennaio presso il Teatro Comunale di Fumane (VR), abbiamo chiesto a Daniele di fare un passo indietro per evitare che la finalità importante dell'iniziativa venisse in qualche modo oscurata, essendo prioritario per noi l'impegno contro ogni violenza di genere - fanno sapere in una nota - La serata sarà invece condotta dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha prontamente dato la propria disponibilità, a titolo gratuito. Vi invitiamo ad essere numerosi. A presto". Insomma, oltre al danno anche la beffa.