Selvaggia Lucarelli, il nuovo attacco a Belen (dopo l'affondo alle Iene)

Nel corso dell'ultima puntata delle Iene, quella che ha segnato il suo debutto da conduttrice, Belen Rodriguez si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Ovvero, ha parlato a ruota libera di colleghi, ex fidanzati e vecchie conoscenze. Tra queste, anche Selvaggia Lucarelli ed Alessia Marcuzzi, finite nel flusso di coscienza concesso a favor di telecamera dalla showgirl argentina. A replicare, in qualche modo, a quelle parole, è oggi Lucarelli stessa.

"Che ne pensi dei commenti di Belen su Alessia Marcuzzi?", domanda a Selvaggia un follower. La replica, attraverso le Instagram Stories, è netta: "Io so solo che marcuzzi sa fare la conduttrice", scrive la giornalista, lasciando insomma come messaggio sottinteso che qualcun altro, invece, non sa farla.

Cosa aveva detto Belen

Per chi non ricorderà la vicenda, un breve riassunto: durante l'ultima puntata delle Iene, Belen ha parlato a ruota libera del rapporto con alcune colleghe, senza però fare direttamente il loro nome. Le parole pronunciate dalla showgirl argentina sono state però presto ricondotte a nomi e cognomi ben precisi (senza ricevere mai smentita). Dietro al cartoncino che nascondeva, molto probabilmente, la foto di Selvaggia Lucarelli, ha dichiarato: "Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? (...) Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità". E ancora: "Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte". Su Marcuzzi, invece, avrebbe dichiarato: "La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. (...) Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. (...) Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. Ci ho anche litigato".

Selvaggia a ruota libera, da Che Tempo Che Fa a Belve

Tornando invece alle dichiarazioni rilasciate da Lucarelli tra le su Instagram Stories, la giornalista ha rivelato anche alcuni retroscena a proposito di ipotetiche ospitate televisive che potrebbero vederla protagonista in futuro. "Sei mai stata invitata a Che Tempo Che Fa?", chiede qualcuno. E lei risponde: "No". "Andresti mai da Francesca Fagnani a Belve?", le domandano. "Mi ha invitata ma preferisco guardarla da casa", risponde. Infine, sul 'ridimensionamento' di Barbara d'Urso: "Io ho combattutto il fenomeno D'Urso quando la D'Urso compariva in ogni spazio possibile ed aveva potere. Non mi piace sparare sul morto".