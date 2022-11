Selvaggia Lucarelli punge Carolyn Smith: "Quanta eleganza nello sparlare dei colleghi"

A Ballando con le stelle le discussioni non mancano. Non solo tra concorrenti e giudici in disaccordo su questa o quella performance al centro della pista di Rai1, ma anche tra i giurati stessi, sinceri nell'esprimere anche in modo vivace i loro pareri discordanti. Tra loro Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: la prima, storica presenza del dance show di Rai1 come maestra di danza e coreografa, che esprime i suoi giudizi tecnici sulle esibizioni; la seconda, giornalista, che dà la sua opinione basandosi sulle impressioni suscitate dai concorrenti. Tra le due di frequente si sono manifestati disaccordi che ultimamente hanno proseguito anche lontano dalle telecamere.

Selvaggia Lucarelli contro Carolyn Smith

Uno dei recenti momenti di tensione tra le due si è avuto nella puntata del 5 novembre scorso: "Tu educazione nei miei confronti non l'hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona" aveva detto Selvaggia Lucarelli a Carolyn Smith che, dal canto suo aveva replicato: "Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l'ho. Faccio Ballando dal 2007".

Seppur a distanza, la tensione è poi proseguita con le parole della coreografa rilasciate in un'intervista: "Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici, è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola". E ancora, a proposito di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della collega e concorrente di Ballando eliminato nell'ultima puntata: "Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia" ha aggiunto ricordando la lite avvenuta davanti alle telecamere.

Parole forti quelle di Smith, commentate adesso da Lucarelli con una storia Instagram. "Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora" ha scritto a corredo di alcuni virgolettati della collega. Ora non resta che attendere se un confronto diretto tra le due arriverà in diretta tv nella prossima puntata di Ballando con le stelle.