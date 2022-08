Selvaggia Lucarelli: "Io lamentosa? Almeno uso i social per parlare del mondo non per vendere struccanti"

Selvaggia Lucarelli fa il dito medio a tutti i suoi haters e decide di rispondere una volta per tutte a chi la accusa di "lamentarsi sempre". Dopo aver litigato, in diretta social, con un tassista che non aveva il Pos in macchina e aver criticato la campagna social degli italiani che tendono a vendere, secondo lei, il Belpaese su Instagram sfruttando solo stereotipi, la giornalista, che non ha mai paura di dire ciò che pensa, si è sfogata e ha risposto direttamente a chi la considera inopportuna con le sue continue critiche sui social.

Con una storia su Instagram, infatti, la quarantottenne e penna di Domani, ha scelto di sferrare un ultimo attacco social ai suoi haters difendendo se stessa e ciò in cui crede.

"Rispondo ai soliti che ritengono un po' inopportuna questa cosa di "lamentarsi" sempre, esordisce la Lucarelli aggiungendo poi :"Signori, ci siete già voi a farvi andare bene tutto, accomodatevi sulla proltrona degli ignavi. A me il mondo non va bene così com'è, non mi rassegno, non cerco la comodità".

Con queste parole Selvaggia ha voluto specificare a chi la critica che le sue "lamentele social" non sono altro che modi per cercare di cambiare ciò che non funziona nel mondo e dare alla società la possiblità di migliorare.

"Faccio la giornalista e parecchio tempo fa ho scelto di utilizzare i miei social per parlare del mondo in cui viviamo anziché per vendervi struccanti. Se tutto questo è urticante, quella è la porta" e così, Selvaggia Lucarelli mette le cose in chiaro e invita tutti coloro che non la sopportano a smettere di seguirla, facendo loro un virtuale dito medio.