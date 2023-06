Funerali Berlusconi, Selvaggia accusa D'Urso e scrive: "Vestita come Chanel di Tor Pignattara"

Barbara D'Urso fuori dal duomo di Milano, prima dei funerali di stato di Silvio Berlusconi, è stata fermata dai giornalisti che le hanno chiesto un aneddoto, un ricordo del Cavaliere. Con grandi occhiali da sole neri la giornalista ha risposto con la voce leggermente rotta dall'emozione. Tra i vari ricordi, collezionati in decenni di lavoro insieme, Barbara ha deciso di ricordarne uno in particolare, che risale a quando ha condotto il suo ultimo programma in prima serata, con grande probabilità faceva riferimento a "Live non è la D'Urso". E proprio le parole della conduttrice sono state duramente criticate da Selvaggia Lucarelli.

"Io lo chiamavo Silvio, lui mi chiamava Barbara visto che mi conosceva da quando era piccolina - spiega nel video condiviso da Lucarelli, Barbara D'Urso -. Mi chiamano la mattina dopo e mi dicono: 'Signora D'Urso il presidente vuole parlare con lei'. Io dico: 'Silvio che c'è? Non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto?'. Ma lui è sempre stato molto carino professionalmente nei miei confronti e mi disse: 'Sei stata bravissima come sempre, la più brava di tutte. Però secondo me, guarda, come ti sei vestita ieri sera con il completo tipo Chanel e i capelli sciolti... Secondo me stavi meglio nel promo dove avevi la treccia e l'abito lungo, io per una prima serata di canale 5 mi vestirei così'".

Queste parole, riprese dalle telecamere di Fanpage, sono state commentate dalla giornalista così: "Ma parliamo di me e del fatto che pensasse che sono la più brava di tutte". Il significato delle parole è chiaro, per Lucarelli la dichiarazione di D'Urso era fuori luogo. Poco dopo però Selvaggia rincara la dose e aggiunge un altro commento: "Solidarietà al poro Cerioni che le ha ideato quel look Chanel di Tor Pignattara e si sente demolire così".