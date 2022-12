Selvaggia Lucarelli: "Fedez a Ballando? Si farebbe votare dai fan della moglie"

Sembravano finiti i tempi in cui Selvaggia Lucarelli si scagliava contro il suo "acerrimo nemico" Fedez, eppure, la giornalista e opinionista tv ha deciso di tornare a parlare del rapper milanese e commentare una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlussi che la vede giudice di ballo ormai da anni.

La Lucarelli, nota per la sua schiettezza e la sua sete di giustizia, ha stuzzicato i suoi fan rivelando che avrebbe risposto, su Instagram, alle domande più scomode che avrebbero avuto il coraggio di farle. Così, tra le tante, c'è stata anche una domanda sul marito di Chiara Ferragni e Selvaggia non poteva che cogliere l'occasione per sferrare l'ennesimo colpo basso ai Ferragenz.

Se proprio ieri arrivava la critica a Chiara e la sua presunta beneficenza, oggi la fidanzata di Lorenzo Biagiarelli si è scagliata contro suo marito. A un fan che le chiedeva: "Come vedresti Fedez a Ballando con le Stelle?", Selvaggia ha risposto pungente come suo solito.

"Viene, si fa votare dai fan della moglie, vince, dà la coppa in beneficenza e poi ci compra tutti" sono state le parole, velenosissime, della giornalista sulla possibile partecipazione del rapper a Ballando. Un commento che non è passato inosservato e ha ribadito, ancora una volta, come la pensa la Lucarelli sul colosso Ferragnez che ormai sembra essere invincibile e onnipresente sui social ma anche in tv.