Selvaggia Lucarelli dà del "mafiosetto" a Fedez e attacca i vip che fanno "falsa" beneficenza

Se c'è una cosa che a Selvaggia Lucarelli non va proprio giù è il voler far apparire le cose per quelle che non sono. Il senso di giustizia, dopotutto, è ciò che muove il suo lavoro e la sua vita, come ha specificato più volte, e proprio a favore della giustizia e della chiarezza nei confronti del pubblico, Selvaggia è tornata ad affrontare un tema molto attuale, quello della beneficenza "apparente" dei vip che cercano di sfruttare ogni occasione e festività possibile, dal Natale alla Pasqua per monetizzare con della "falsa" beneficenza.

Ricordiamo tutti il recente caso Clio Make Up, la make-up artist veneta che ha fatto una fortuna insegnando alle ragazze come truccarsi dal suo appartamento di New York che prima ha avuto una crisi esistenziale lamentando quanto il mondo dei social fosse feroce e come lei si sentisse di non appartenervi perché persona genuina, poi ha iniziato la sua campagna pubblicitaria per le sue uova di Pasqua il cui compenso sarebbe finito in beneficenza. Stessa cosa fatta da Chiara Ferragni a Natale con il suo pandoro e da suo marito Fedez, a Pasqua, con le uova di cioccolato. Quella di voler vendere il proprio brand attirando il pubblico con la beneficenza è un'usanza dei vip piuttosto in voga ma a svelare i retroscena di questa furba mossa di marketing è sempre Selvaggia che non ha paura di fare nomi e cognomi e indagare su cosa si nasconde dietro queste azioni da "eroi ed eroine".

Oggi, la giornalista ha approfondito la questione sulle sue stories Instagram dove ha svelato qual è il trucchetto, o meglio, il modus operandi di questi influencer per convincere i fan della bontà delle loro azioni: "Osservate bene l'atteggiamento ogni volta che un personaggio viene messo di fronte all'ambiguità di operazioni "buone" di cui però loro hanno vantaggio economico che non viene mai esplicitato chiaramente - sono le parole di Selvaggia che poi continua -. Ferragni fa finta di niente e non dà spiegazioni ai consumatori, Fedez cerca di intimidirmi con l'atteggiamento mafiosetto di attaccare me e non la sostanza di ciò che dico, poi abbiamo lei, Clio, secondo la quale chiarire che le operazioni commerciali e la beneficenza sono due cose molto diverse e potrebbero viaggiare su due binari separati è cercare il marcio".

Così, Selvaggia, ha smascherato la recente reazione di Clio ai suoi attacchi concludendo con un bel: "Dai Clio, io ho sempre creduto nel tuo candore ma ci stai dicendo che tu non vieni pagata per questa operazione?"

Staremo a vedere se Fedez, accusato di atteggiamento "mafiosetto" e Clio avranno da ridire.