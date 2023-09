Selvaggia Lucarelli asfalta Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si accoda: "I Ferragnez? Un frignare continuo"

La stavamo aspettando tutti con ansia ed è arrivata: la recensione di Selvaggia Lucarelli dell'ultimo episodio di The Ferragnez dedicato all'esperienza sanremese di Chiara Ferragni e a quella lite con Fedez che ha fatto parlare per settimane i giornali di una presunta crisi tra i due. L'opinione di Lucarelli su Chiara e Fedez, la conosciamo già - la giornalista, infatti, è stata protagonista di diversi "battibecchi social" con Fedez ma anche di inchieste sulla beneficenza non proprio "chiara e trasparente" dei Ferragnez - ma in questo commento su The Ferragnez Sanremo Special, Selvaggia si lascia andare a un flusso di coscienza senza peli sulla lingua sui due imprenditori digitali asfaltandoli con un'ironia che sembra aver conquistato tutti, compresa l'influencer Giulia De Lellis che si è accodata alle critiche di Selvaggia sui Ferragnez - ricordiamo che le due hanno la stessa agenzia - ripubblicando parte della sua recensione sui social e ammettendo di trovarla divertentissima.

"Qui ho riso forte, sorry" scriva, infatti, De Lellis su Instagram condividendo un pezzo della lunga recensione di Selvaggia su Ferragnez Sanremo Special ma c'è chi le suggerisce di non ridere tanto perché lei non ha un comportamento poi così lontano da quello dei Ferragnez.

E così, Selvaggia Lucarelli, appoggiata sa De Lellis e da tantissimi altri che la pensano come lei, ha fatto un'analisi certosina della struttura mediatica dietro questo episodio tanto atteso della serie The Ferragnez e di ognuno dei personaggi coinvolti nella serie, da Chiara a Fedez fino a passare a Fabio Maria Damato, manager di Chiara a cui viene dedicata un'intera parentesi nella recensione e che viene definito il "marito finto buono di Chiara". L'episodio è stato definito "una lagna", "un frignare continuo" e i due sono stati "accusati" di essersi "appropriati dell'unica cosa che era rimasta ai poveri, cioè il dolore e di essere una gotta social". Un'opinione, quella di Selvaggia molto dura e diretta che ha scatenato i social ottenendo tantissimi commenti sotto il suo post, quasi 3mila di cui tante critiche ma anche tanti assensi.

"Che tristezza mi fai Selvaggia, quanta invidia e cattiveria", scrive qualcuno, "Commento esageratamente duro" scrive, invece, qualcun altro e c'è chi accusa Lucarelli di essere ossessionata dai Ferragni e di fare psicologia senza averne la competenza. Oltre alla critiche, però, sono in tantissimi quelli che la pensano esattamente come lei e che ritengono la sua recensione "un'analisi impeccabile" dei Ferragnez e del disagio della società contemporenea che li considera idoli.