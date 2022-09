Selvaggia Lucarelli: "I Ferragnez? Beneficenza e voli low cost solo per rifarsi la reputazione"

Selvaggia Lucarelli torna a scagliarsi contro i Ferragnez. Non è una novità dato che la giornalista non ha mai avuto paura di puntare il dito contro i due super influencer amatissimi dal pubblico. Se le scorse volte, la Lucarelli aveva attaccato alcuni eventi specifici come la storia dell'accappatoio rubato da Chiara o quella di Fedez che avrebbe sfruttato la sua malattia per le sue presunte manie narcisistiche. Questa volta, Selvaggia accusa la mamma e papà di Leone e Vittoria, di aver iniziato una vera e propria "operazione reputazionale dopo gli ultimi inciampi".

Secondo la Lucarelli, infatti, le recenti mosse dei Ferragnez come l'assegno di beneficenza di Fedez a favore del comune di Ozzano, la foto della Ferragni a Casa Arcobaleno, l’appartamento del Comune di Milano dedicato all’accoglienza di ragazze e ragazzi discriminati, sarebbero state fatte solo per cercare di risanare un po' quella reputazione minata dagli ultimi scivoloni dei due vip.

Quali? Ad esempio la polemica dell'aperitivo in elicottero su un ghiacciaio in Svizzera definito, dai molti, uno "schiaffo alla miseria, alla luce della crisi energetica e climatica" e una scelta "poco sostenibile" o ancora il video estremo a Ibiza che aveva scatenato il disappunto perfino della mamma della Ferragni. Dopo questi scivoloni, che hanno scatenato diverse polemiche, i Ferragnez hanno iniziato a fare delle scelte social di un certo tipo per ricordare a tutti i loro fan, di essere delle brave persone degne di essere seguite e idolatrate.

Questo, almeno, è quanto afferma Selvaggia Lucarelli che, in qualche modo, riesce anche a prevedere che di lì a poco, i Ferragnez, avrebbero iniziato a prendere voli low cost con posto corridoio. E dopo una quindicina di ore, ecco Chiara che si immortala seduta non sul suo jet privato ma su un comunissimo aereo di linea, di quelli a basso costo, preso per un suo team building trip ed è arrivato subito il commento della Lucarelli: "15 ore dopo, Ryanair", riferendosi alla sua "premonizione".