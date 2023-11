Selvaggia Lucarelli, il figlio e la fidanzata si sono lasciati: "Ho pianto una settimana e non gli ho parlato"

È stata una doccia fredda per Selvaggia Lucarelli la fine della relazione tra il figlio Leon e la sua fidanzata - ormai ex - Chiara. Esattamente come lo è per ogni mamma che accoglie in casa il primo amore di un figlio, ne ha cura, si affeziona, e poi deve dirgli addio.

Chiara faceva parte della famiglia, tutti insieme hanno condiviso diversi viaggi, vacanze, momenti importanti come i 18 anni di Leon, ma da qualche mese il figlio della giurata di Ballando con le stelle è sigle. Ne ha parlato per la prima volta sui social rispondendo su Instagram alle domande dei follower, senza però scendere nei particolari della storia.

"Come hai preso la rottura tra Leon e la sua fidanzata che aveva condiviso molto con voi?" le hanno chiesto. Selvaggia Lucarelli ha risposto con schiettezza e ironia: "Vabbè, ormai si può dire: ho pianto per una settimana. A un certo punto non ho più capito chi avesse lasciato chi, nel dubbio non ho parlato con Leon per un mese". Infine, la giornalista ha lanciato un messaggio di grande affetto proprio per Chiara: "Le voglio bene e per lei ci sarò sempre". Il primo amore, si sa, non si scorda mai. Soprattutto per una mamma.

