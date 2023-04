Selvaggia Lucarelli, la foto del figlio da piccolo e la battuta ai Ferragnez: "Quanti soldi ci potevo fare"

Momento amarcord per Selvaggia Lucarelli, che su Instagram pubblica una foto di suo figlio Leon da piccolo. Evento raro, allora come oggi che il ragazzo - nato dalla relazione con Laerte Pappalardo - ha 18 anni. La giornalista è sempre stata molto riservata sulla sua famiglia e molto riservato è il figlio, che si guarda bene dal comparire sui profili social della famosa mamma.

Tra i commenti, infatti, qualcuno le chiede ironicamente se ha avuto il permesso per condividere lo scatto. Lei non perde occasione per lanciare una frecciatina nei confronti di tutti quei genitori - sempre di più sui social - che trasformano i loro bambini in contenuti, molto spesso per poi guadagnarci con sponsor, varie ed eventuali. "Madonna quanti soldi ci potevo fare con 'sto bambino" scrive nel copy del post in cui tagga Leon. Nessuna risposta da parte del figlio, ma la freddura della giornalista non passa inosservata e dai Ferragnez (che ha più volte criticato per questo motivo) in giù è arrivata forte e chiara.

