Selvaggia Lucarelli "denuncia" un'altra influencer che ruba gli accappatoi

Selvaggia Lucarelli dopo aver spiegato sul suo profilo Instagram che rubare accappatoi, riferendosi al video condiviso su TikTok da Chiara Ferragni, è un reato. È tornata sulla questione condividendo la storia di un'altra influencer, che sottolinea ha "600mila follower" di cui però oscura il cognome. La ricerca, per trovare chi fosse la destinataria del messaggio, non è stata difficile e infatti riconoscendo l'immagine del profilo è stato facile arrivare a Eleonora Carisi.

Riguardo al tiktok di Chiara Ferragni ha dichiarato: "Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato". In merito alla storia condivisa da Carisi ha invece scritto: "Un'altra influencer da 600.000 follower ci racconta di aver preso l'accappatoio di un hotel, cosa che va ricordato, è un reato".

Eleonora Carisi nella storia aveva spiegato che "Il kimono che indossavo ieri l'ho 'preso in prestito' da un altro hotel a Bali anni fa". Per questo motivo Lucarelli ha deciso di segnalarla ai propri follower ricordando che è un reato.

Chi è Eleonora Carisi

Eleonora Carisi è una influencer che vanta 636mila followe su Instagram. La moda è sempre stata la sua passione e infatti ha seguito un percorso di studi che l'ha portata a laurearsi in marketing e comunicazione all’Istituto Europeo di Design di Milano. Sua è la Grumble Creative, agenzia di comunicazione, che si occupa della creazione di contenuti digitali - foto, video - per grandi case di moda e non solo. È anche la madre di Emotivamente Scossa ovvero un progetto editoriale che al momento ha lanciato, a febbraio 2022 dopo la pandemia, una collezione di felpe, t-shirt e cover del telefono con il logo "emotivamentescossa".