Ballando con le Stelle, la frecciata di Selvaggia a Gabriel Garko

Il coming out di Gabriel Garko non smette di alimentare pettegolezzi. Ultimo in ordine di tempo la stoccata di Selvaggia Lucarelli durante la puntata in onda ieri di Ballando con le Stelle. Com'è noto, infatti, anche nel varietà di Rai Uno si dà molto spazio adi diritti LGBT. E lo si fa grazie alla presenza nel cast di Vittoria Schisano, attrice nata Giuseppe che negli anni ha fatto un percorso di transizione.

Ebbene, proprio dopo l'esibizione di Schisano in coppia con Marco De Angelis, il giurato Fabio Canino si è lamentato del fatto che la donna abbia tirato in ballo per la seconda puntata consecutiva il fatto di essere nata nel corpo di un uomo."Ho visto che di nuovo nella clip di presentazione hai parlato del bambino, della bambina.. Basta. Punto e a capo. Non importa sempre rivangare il passato". Secca la replica di Vittoria: "Quella bambina voglio farla vivere perché la Vittoria che hai conosciuto tu è sempre un po’ rimasta fuori dagli studi perché quasi per protezione mi nascondevo dietro i capelli biondi ed i tacchi e facevo la donna che non doveva chiedere mai. Io qui quella donna non la voglio portare, voglio portare quella bambina e voglio davvero divertirmi".

La frecciata di Selvaggia Lucarelli

E' a questo punto che si inserisce Selvaggia. "Questa l’ho già sentita ieri sera, del bambino, la bambina.. L’ho già sentita ieri sera", dichiara, in riferimento alla lettera di coming out in cui Garko ha annunciato di volersi liberare finalmente dalla menzogna dell'eterossessualità andando a ritrovare "il suo bambino interiore".