Giorgia Soleri a Pechino Express, Lucarelli: "Improvvisamente la malattia non è più invalidante"

La nuova stagione di Pechino Express andrà in onda questa sera, 9 marzo. In questi giorni sono uscite le interviste ai protagonisti e quindi anche a Giorgia Soleri che ha partecipato allo show insieme alla sua amica Federippi (Federica Fabrizi), la loro coppia si chiama "Le Attiviste". In particolare su di lei si è concentrata Selvaggia Lucarelli che su Instagram ha voluto condividere una sua riflessione, alla quale - indirettamente, ma forse neanche troppo - Soleri ha replicato.

Selvaggia Lucarelli e il dubbio su Giorgia Soleri

Giorgia Soleri su Instagram è diventata una delle voci più ascoltate in materia di vulvodinia, malattia cronica e invalidante con la quale per anni ha combattuto senza che le fosse correttamente diagnosticata. Nel 2021 si è sottoposta ad un intervento per l'endometriosi e la sua decisione di mostrare, anche le cicatrici, questo processo di cura-dolore l'ha portata a parlare alla Camera dei Deputati. In quell'occasione affermò che "Quando ho iniziato a parlare della vulvodinia l’ho fatto proprio pensando ‘se il mio dolore può aiutare anche solo un’altra persona ha senso rinunciare alla mia privacy".

E proprio sul racconto del dolore si è soffermata Selvaggia Lucarelli. La giornalista su Instagram ha condiviso l'intervista di Soleri al Corriere della Sera in cui la concorrente di Pechino Express spiegava come, nonostante il dolore, fosse riuscita a portare a termine il viaggio.

"Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane - ha scritto Lucarelli - e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)". "Siamo tutti felici per lei - si legge ancora nella storia Instagram di Selvaggia - una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto".

Come accennato Soleri non ha risposto direttamente alle critiche avanzate dalla giornalista, ma più o meno alla stessa ora l'influencer ha condiviso una storia in cui compare un post con scritto da Ainpu (Associazione italiana neuropatia del pudendo): "Il dolore cronico costante è sparito. Il percorso è stato lento ma costante, ho compreso che i farmaci sono necessari, ma è altrettanto importante riprendere una vita il più possibile normale mettendo da parte le paure". A queste parole Soleri aggiunge: "Potrei averlo scritto io questo è cambiata la mia vita dopo le diagnosi e le conseguenti terapie". Insomma, non una risposta diretta ma sicuramente una replica 'indiretta'.