Selvaggia Lucarelli morbida con Giulia De Lellis, bufera social: "Ipocrita, solo perché è sua amica"

Due pesi e due misure. Questa l'accusa mossa nei confronti di Selvaggia Lucarelli dopo il suo commento sulle polemiche social degli ultimi giorni. La giornalista ha detto la sua sulla questione Chiara Ferragni e il "buon lunedì" dalla Sicilia - quando molte zone dell'isola stavano andando in fiamme - sull'esperienza 'estrema' di Alain Elkan sul treno per Foggia e sulla bufera che ha travolto Giulia De Lellis per alcune 'leggerezze' commesse durante un viaggio in Israele con il fidanzato.

Nonostante certi scivoloni dell'influencer abbiano indignato molti, Selvaggia Lucarelli - che fa parte della stessa agenzia, la Newco di Francesco Facchinetti - è sembrata stranamente morbida nei suoi confronti. "Queste persone, pur diverse, hanno qualcosa in comune: dimostrano quanto uscire dalle bolle da privilegiati in cui si vive possa diventare un'occasione continua di inciampo" scrive in un post, riservando però parole diverse per ognuno dei protagonisti: "Si perdono cose essenziali: senso della realtà e incapacità di comprendere il contesto perché ritieni di essere sempre tu il contesto. Ferragni non si accorge che il buon lunedì in Sicilia mentre la Sicilia brucia da giorni è semplicemente grottesco - scrive - ma è normale: la sua vita è un selfie continuo, lei è il centro della foto, il resto è sfondo. Elkan esce dal suo salotto, sale su un treno, incrocia dei ragazzi qualunque e si sente allo zoo. In un certo senso è comprensibile, è un atterraggio su Marte, una cartolina dall'800. Succede quando vivi come Ferragni ma sposti la videocamera modalità selfie a fotografia. Vedi un mondo che non conosci e se provi a descriverlo con i tuoi scarsi strumenti da egoriferito diventi grottesco, involontariamente comico perfino. Io quasi lo assolvo".

Poi passa a Giulia De Lellis: "Dimostra come l'alibi della vacanza, della foto postata senza conoscere contesti geopolitici e niente del paese che si sta visitando non possa più essere un alibi. Che lei abbia fatto un endorsement volontario all'apartheid è ovviamente una scemenza, ma la leggerezza con cui ha postato quelle foto racconta comunque quello scollamento dalla realtà di cui parlavo. Il problema è che quando hai milioni di follower - continua - è tuo dovere iniziare a studiare. Anche per pubblicare le foto che vuoi, con chi vuoi, nel paese che vuoi, ma con consapevolezza e capacità di controbattere. Voglio molto bene a Giulia ed è una mia amica, ma questo è". Insomma, più una lezione che una critica, infine l'assoluzione: "Io credo che si possa andare in vacanza ovunque e rivendico il diritto di farlo senza doversi giustificare, ma sapendo dove si va. Questo vale per chi fa la foto col capo di stato ma pure con la stella marina in mano".

Le critiche sui social

Messaggio ricevuto da Giulia De Lellis, che ha replicato sul suo profilo promettendo ai follower una maggiore attenzione in futuro. Sui social, invece, in pochi perdonano a Selvaggia Lucarelli tanta inconsueta morbidezza. "A me i Ferragnez non piacciono per niente, ma li ha massacrati per molto meno. Ora Giulia De Lellis fa una roba schifosa (senza parlare del fidanzato che mi fa ribrezzo) e lei ci va così leggera perché è una sua amica. Ipocrita e basta" si legge su Twitter, e ancora: "Selvaggia Lucarelli si dimostra una persona incoerente e dalla doppia morale. Se sbaglia chi non le va a genio e che non fa parte della sua cerchia, l'affossa dopo un secondo. Se si tratta di Giulia De Lellis, che a quanto pare è un'amica, stessa agenzia, non si scrive niente". E la lista degli indignati è ancora lunga.

Stavo iniziando ad apprezzare Selvaggia Lucarelli perché pensavo fosse diretta e schietta con tutti, che fosse il suo modo di fare nel bene e nel male. Invece vedo che quando vuole si comporta diversamente. Peccato, a causa di Giulia De Lellis ha perso la sua credibilità. — Monia4 (@Monia415) July 28, 2023

La verità pura e semplice è che se fosse stata Chiara Ferragni a fare le stesse storie da Israele che ha fatto Giulia De Lellis, Selvaggia Lucarelli l'avrebbe DISTRUTTA.

Non ho certezza ma nemmeno dubbi.

E questo mi dispiace molto.#influcirco #taolapurani — Jay Sí (@Jes912) July 28, 2023

selvaggia lucarelli e il coraggio di chiamarsi giornalista?ma d’altronde in italia pare proprio essere possibile! il problema è chi continua a seguire e dare credibilità a queste persone? https://t.co/M0XlqRRUs6 pic.twitter.com/m4rOhIjBjs July 28, 2023