Selvaggia Lucarelli attacca Ilary Blasi per i piedi sul sedile del treno

Tra un post sul bodyshaming, un commento all'ultimo talk televisivo e un giudizio volante sull'Eurovision, Selvaggia Lucarelli ha tempo - e voglia - anche di bacchettare Ilary Blasi per una foto pubblicata sui social.

La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso tra le storie Instagram uno scatto in treno, mentre tornava a Roma. "Routine" ha scritto sotto l'immagine di lei, sola nella carrozza, con una gamba allungata sul sedile davanti e l'altra appoggiata sul finestrino, ed ecco subito la ramanzina della giornalista, che ricondivide la foto e sentenzia: "Quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte".

Un appunto di 'buona educazione' che ci si aspetterebbe più da una madre bacchettona o qualche insegnante severa in gita scolastica. Invece no, arrivano dalla 'solita' cronista impegnata a cui Ilary non ha replicato, anche se le sue parole le immaginiamo già: "Non te sfugge mai niente eh?". E si torna a parlare di molestie, donne, libri, guerra e pace.

La foto ricondivisa da Selvaggia Lucarelli