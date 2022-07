Selvaggia Lucarelli attacca Ilary Blasi: "Se ti sposi in diretta TV anche il tuo divorzio lo sarà"

"Dura lex sed lex. Se ti sposi in diretta su Sky anche il tuo divorzio sarà in diretta su Sky". È questo il sunto del pensiero di Selvaggia Lucarelli sulla rottura Totti/Ilary, notizia di cui tutti stanno parlando dall'annuncio della fine del loro rapporto avvenuto ieri tramite due comunicati stampa disgiunti dei due diretti interessati. E se finora in tanti si sono espressi sulla questione, da Sonia Bruganelli alla figlia di Gigi D'Alessio, fino a passare per Fabrizio Corona, non poteva mancare un altro attesissimo commento, quello di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e volto televisivo di Ballando con le Stelle, ha voluto schierarsi contro il comportamento di Ilary Blasi difendendo la sua categoria, quella dei giornalisti che, l'ex letterina aveva denigrato pubblicamente per aver rivelato notizie "false" sulla sua crisi con Francesco Totti, che poi si sono rivelate, invece, veritiere.

La Lucarelli, infatti, ha voluto ricordare a Ilary, sulla stessa scia del commento di Corona, quella volta che andò ospite a Verissimo e che disse che i giornalisti, pubblicando la notizia della crisi del suo rapporto con Totti, "avevano fatto una grande figura di mer*a" prendendosi anche tutti gli applausi del pubblico. Ora, però, sembra proprio che la stessa figura l'abbia fatta lei che, secondo la Lucarelli, avrebbe potuto assumere un comportamento diverso e, magari, smentire la vicenda invece che attaccare una categoria di lavoratori che stava facendo il proprio lavoro e che, a posteriori, si può ammettere che avessero ragione.

"A me spiace per Ilary e Totti perché mi sono molto simpatici - commenta Selvaggia su Instagram - ma io faccio la giornalista e una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione era vera. Ti può nn piacere l'indelicatezza e l'eccesso di dettagli con cui viene data ma sai che è vera e l'insulto ai giornali francamente è pessima. E se ti dispiace per i tuoi figli e vuoi proteggerli, eviti di sederti in un salotto TV. I giornali fanno il loro lavoro che è dare una notizia. Si può discutere su come viene data ma non sulla legittimità di darla, specie se si parla della separazione della coppia più nota e "volontariamente" esposta del mondo dello spettacolo".

In questo modo Selvaggia Lucarelli si schiera dalla stessa parte di Fabrizio Corona che poco prima di lei aveva sostenuto la stessa cosa, attaccando Ilary di volere privacy quando lei stessa ha fatto la sua fortuna "vendendo" la sua vita ai media.

"Non possiamo decidere di avere copertine e like per quello che ci piace e un telo nero sopra quello che non ci piace - continua poi Selvagia che conclude ribadendo che "insultare i giornali che dicono una cosa sgradita non è un buon modo per difendersi. È un modo sgradevole di buttarla in caciara".