"Rideva quando Zanicchi mi ha detto tr*oa". Lucarelli contro Jessica Morlacchi, dopo le molestie

Mentre è in corso la polemica sul palpeggiamento di Memo Remigi ai danni di Jessica Morlacchi, Selvaggia Lucarelli ricorda un episodio che ha gradito poco e che è accaduto proprio nelle ultime settimane. Ad un tweet che cita i gravi fatti avvenuti nello show Oggi è un altro giorno, la giornalista risponde: "Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un “tro*a” della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà". Il riferimento è ad una ospitata di Zanicchi organizzata nella stessa trasmissione: qui Iva era ospite per commentare le offese sessiste rivolte a Selvaggia alcune settimane prima. A suo dire insomma Morlacchi, vittima in queste ore del "palpeggiamento" ad opera del cantante Memo Remigi, avrebbe deriso e sminuito le molestie verbali vissute da Selvaggia. I toni sono chiaramente provocatori.

Per chi non conoscesse il caso Morlacchi, un breve riassunto: nella giornata di oggi è arrivata notizia della sospensione del contratto di Memo Remigi, volto fisso di Oggi è un altro giorno, dopo che le telecamere hanno ripreso la sua mano scivolare insistentemente sul fianco della 35enne sul finire della puntata. A condannare l'episodio la presentatrice Serena Bortone nonché la stesa Rai, che ha deciso di recidere il contratto del cantante.