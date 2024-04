Lucarelli pubblica un libro sui Ferragnez: il dettaglio velenoso su Fedez (in copertina)

Chiara Ferragni e il pandoro gate sotto la lente d'ingrandimento di Selvaggia Lucarelli. La scrittrice, che per prima parlò della scarsa chiarezza del progetto benefico relativo alla collaborazione tra l'imprenditrice digitale e i pandori Balocco, ha annunciato l'arrivo del suo nuovo libro Il Vaso di Pandoro - Ascesa e caduta dei Ferragnez , edito da Paperfirst, disponibile in preordine tra un mese, che promette di essere un'analisi dettagliata non solo del caso giudiziario della nota influencer, ma anche delle dinamiche che hanno portato al declino dell'impero dei Ferragnez, negli anni diventati un vero e proprio brand.

Sui social Lucarelli ha mostrato la copertina del libro che gioca con l'immagine di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, trasformando il suo messaggio di libertà in un simbolo del vaso di Pandora che, una volta aperto, ha rivelato ben più di quanto ci si aspettasse. Il Pandoro Gate, secondo Lucarelli, è stato solo la punta dell'iceberg di una serie di iniziative legate alla beneficenza che, in realtà, nascondevano attività commerciali. E in riferimento alla copertina del libro, dove l'imprenditrice è disegnata di spalle con la ormai celebre stola che al posto della scritta "Pensati libera" reca il titolo del libro, Lucarelli lancia un indizio: "Comunque non è vero che in copertina c'è solo lei. Se cercate bene c'è anche lui. Ma dovete conoscere il suo soprannome (quello che gli ho dato io)... che tra l'altro fu profetico".

Il riferimento sembra andare proprio alla falena disegnata sulle spalle di Chiara. In una puntata del suo podcast Il Sottosopra pubblicato a ridosso del clamore di Sanremo, quando il bacio tra il rapper e Rosa Chemical scatenò la crisi tra lui e Chiara, Lucarelli paragonò Fedez proprio a una falena: "Come le falene, lui è ombroso, diffidente, con la cameretta dei giochi in cui chiudersi nel suo mondo rabbioso e infantile. È uno a cui piace il buio ma ha sempre bisogno di una fonte luminosa per orientare la bussola del suo successo. Come alle falene gli servono la luce della luna e del sole che tramonta, e quello sarebbe sano, solo che non capisce che il sole a un certo punto tramonta e bisogna saper scomparire e allora vuole anche la luce delle lampadine e di tutto ciò che brilla".