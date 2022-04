Selvaggia Lucarelli litiga in aereo con una donna senza mascherina: il video

Atterraggio complicato per un volo della Turkish Airlines diretto a Instanbul. Nessun guasto, tantomeno condizioni metereologiche sfavorevoli, ma un battibecco infuocato tra Selvaggia Lucarelli e una passeggera senza mascherina. E' la giornalista a raccontare quanto accaduto, pubblicando il video su Instagram.

"Mettiti subito la mascherina" tuona la Lucarelli mentre riprende la scena con il telefonino. "Non me la voglio mettere, va bene? Ma chi sei? Datti una calmata" replica la donna, sostenuta dal compagno nella lotta del 'fatti gli affari tuoi', davanti agli altri passeggeri che assistono muti. Nessuno interviene, neanche il personale di bordo. La giornalista incalza: "Sono una passeggera di questo aereo, mettiti la mascherina". A quel punto la donna si gira di spalle, irritata, aspettando di scendere. Ignorando, probabilmente, chi c'era dietro la mascherina e la bufera mediatica che sarebbe esplosa da lì a pochi giorni.

Il racconto di Selvaggia Lucarelli

Sbollita la rabbia del momento - e rientrata dal viaggio fatto con il compagno - Selvaggia Lucarelli non ha lasciato correre e ha denunciato sui social l'episodio: "Giovedì scorso ho preso un aereo della Turkish Airlines diretto a Istanbul. Non viaggiavo all'estero da due anni e tre mesi. C'era questa coppia. Lui per tutto il viaggio ha tenuto la mascherina sotto al naso, sotto la bocca, si alzava ad aprire la cappelliera come gli pareva (lei la vedevo meno), ad un certo punto gli ho fatto cenno di mettersi la mascherina decentemente, pensavo fosse finita lì - racconta - Atterriamo, tutti accalcati attorno alle cappelliera. Lei la mascherina non se la mette neanche, neppure finge di rispettare le regole. Le dico di mettersela. Non avevo voglia di documentare, volevo lasciare il lavoro a casa. Invece no, lei si rifiuta e nasce una discussione, per cui prendo il telefono. Il risultato è questa scena pietosa e la solita conclusione: l'arroganza è il male del mondo. Soprattutto quando il mondo è malato, come oggi, e tutti dovremmo averne più cura possibile. E non si tratta di rompere i coglioni: si tratta di non farsi andare bene il mondo così com'è. Non state mai zitti". Dalla sua parte tanti utenti che nei commenti la ringraziano per la presa di posizione. Tra loro anche Rita Dalla Chiesa e Levante, che rincara la dose: "Questa gente non sa stare al mondo... Perché questa strafottenza oggi è per la mascherina, domani è per la cacca del cane per strada, dopodomani per il sorpasso a destra, per un grazie non detto e così all'infinito. Questa gente proietta la stessa modalità su tutto. Poi nelle loro bio c'è scritto 'peace&love'".