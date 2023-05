Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: "Il matrimonio? Glielo avevo proposto, lui mi ha detto no"

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sono raccontati insieme in un'intervista al Corriere della Sera. L'0ccasione è l'uscita di "Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti" edito da Cairo editore e in uscita oggi, un libro scritto a quattro mani che riporta a tutto tondo il loro amore.

Tanti i temi affrontati, a partire dalla differenza di età di 15 anni che, se all'inizio ha creato qualche problema, poi è stato del tutto superato. "Uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo", ha confidato Lucarelli che quando ha conosciuto il fidanzato aveva 40 anni: "Evidentemente ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85... insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative".

Trattative che hanno compreso anche quella di un figlio insieme: "Quando l'ho conosciuto avrei voluto un altro figlio, ma per lui non era il momento" ha affermato la scrittrice che allora era già mamma di Leon, nato da una precedente relazione. Con lui Biagiarelli si è trovato a convivere presto, instaurando da subito un bel rapporto: "Se l'ho educato è stato con l'esempio e per me il fatto che lei avesse un figlio non è mai stata una questione", ha confidato.

"Sposarci? Io glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no"

L'intervista ha compreso anche il tema del matrimonio, argomento che nel corso dell'intervista ha dato il via a un dialogo tra Lucarelli e Biagiarelli. "Io glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no, poi non ci siamo più tornati" la risposta di lei a cui è seguito il compagno che ha precisato come la proposta fosse arrivata quando stavamo insieme da otto mesi. "Magari succederà, ma cosa cambierebbe" ha aggiunto il foodblogger e chef che, oltrepassando l'argomento nozze, ha poi voluto indicare la qualità che più ama nella compagna. "Lei si dedica anima e corpo in tutto ciò che fa, compresa la nostra storia. Ha investito davvero tanto su di noi", ha affermato Biagiarelli. E ancora: "Trovo che abbia sempre l’opinione più giusta su tutto. Espone i suoi pensieri con una lucidità tale che non riesco più a vedere le cose come le vedevo prima", ha aggiunto. "Tranne sul matrimonio", la battuta di Lucarelli.