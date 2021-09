Gli auguri di Selvaggia Lucarelli alla mamma malata di Alzheimer

Sempre molto riservata sulla sua vita privata, soprattutto se riguarda la famiglia d'origine, Selvaggia Lucarelli ha fatto uno strappo alla regola in occasione del compleanno della mamma, malata da Alzheimer. La giornalista ha condiviso su Instagram una sua foto, mentre sorride con una rosa in mano, dove però non si vede completamente in volto.

"I tuoi compleanni ti hanno sempre fatto schifo almeno quanto le foto e i carboidrati" ha scritto la Lucarelli, sciogliendosi in parole piene di dolcezza: "Quelli degli altri, però, non te li sei mai dimenticati. Ora che non ti ricordi più il tuo, posso concedermi la tenerezza di dirti in pubblico: 'auguri mamma'". Infine ha aggiunto: "Il viso lo nascondi ancora, il pudore non si dimentica". Il post ha fatto il pieno di like e a fare gli auguri alla signora Nadia ci sono anche migliaia di follower della figlia. Tra i commenti, commovente quello di Rita Dalla Chiesa: "Che bello poter ancora fare gli auguri alla propria mamma. Con tenerezza. Anche se lei non vuole".

Il post di Selvaggia Lucarelli

La malattia

Selvaggia Lucarelli parlò per la prima volta della malattia di sua madre nel 2018, quando la donna scomparve dall'ospedale di Vasto - dove si trovava per un infortunio - e fece perdere le sue tracce. "Soffre di Alzheimer" aveva fatto sapere, mobilitando la cittadinanza nelle ricerche. Venne ritrovata il giorno dopo dai vigili del fuoco e la giornalista tirò un sospiro di sollievo insieme a tutta la famiglia.