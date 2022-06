Selvaggia Lucarelli: il toccante racconto dell'incontro tra la madre malata e il padre

Selvaggia Lucarelli non parla spesso della madre, e in generale della sua vita privata, ma quando lo fa è ben percepibile l'amore e allo stesso tempo l'enorme sofferenza che prova nel raccontare della malattia della donna, l'Alzheimer. "Oggi mia madre è uscita per la prima volta dalla rsa - ha raccontato Lucarelli in un post su Instagram - Mio padre si è fatto la barba, ha messo la camicia (ma questo non fa testo, la mette sempre da almeno 60 anni), ha preparato il risotto di mare con Lorenzo Biagiarelli".

Il racconto poi si sofferma su una quotidianità ritrovata, ma effimera: "Poi le ha presentato il suo gatto preferito (il rosso), hanno guardato Fantozzi, le ha mostrato la sua camera (visto come è colorata?) e le vecchie cravatte appese. Poi lei è tornata nella sua piccola città stato, forse già non si ricorda più nulla, ma secondo me lo sente che è stata una bella giornata".

Padre e figlia condividono il dolore e la gioia del ricordo di una donna che non c'è più per come l'hanno conosciuta, ma che ha lasciato il posto ad una più fragile che va saputa assecondare, come lei stessa ha raccontato alcuni mesi fa. "Papà sembra felice, scherza: “Non è vero che somiglio a Corrado Augias!”. Invece sì", scherza a sua volta Selvaggia Lucarelli paragonando il padre al giornalista e conduttore televisivo.