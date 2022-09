Raccolta fondi per bambina malata, Selvaggia Lucarelli bacchetta Maria Grazia Cucinotta

Raccolte fondi private per bambini malati. Selvaggia Lucarelli torna ad occuparsene e la lente di ingrandimento si ferma sulla raccolta 'Un futuro per Melissa', che va avanti già da qualche anno, ma come le altre, secondo la giornalista, mancherebbe di trasparenza. A differenza di Onlus e associazioni, quando le donazioni vengono fatte a privati è difficile - se non impossibile - tracciare i soldi e sapere che fine fanno.

Un argomento spinoso, come spiega anche la Lucarelli: "Quando si toccano questi temi si ha paura di metterci il naso dentro. Ci si sente cinici. E invece è un segmento che va monitorato più degli altri perché è quello in cui girano più soldi (ci si commuove più facilmente per un bambino malato)". La giornalista sta indagando sulle raccolte fondi da due anni, fa sapere su Instagram: "Nell'ultimo anno ho contattato molte famiglie per avere delucidazioni sulla gestione del denaro, perché quando si parla di malattie e bambini malati c'è un giro di soldi impressionante, purtroppo non accompagnato da altrettanta trasparenza - scrive in un lungo post -. Oltre a individuare ambiguità, mi interessa educare le persone a fare una beneficenza consapevole. La buona fede non basta. Per questo, quello che ripeto sempre è che le raccolte fondi su conti personali (iban, postpay, stelline su fb etc...) e senza rendicontazioni dettagliate e periodiche non vanno sostenute in alcun modo".

Un futuro per Melissa e il coinvolgimento di Maria Grazia Cucinotta

Il caso che approfondisce è la raccolta 'Un futuro per Melissa', definita "eclatante" in quanto "sono stati raccolti almeno due milioni di euro tra conti personali, gofundme, raccolte laterali, salvadanai cittadini e così via". Selvaggia Lucarelli fa notare che non c'è mai stata una rendicontazione dettagliata delle spese: "Ai tempi provai a chiedere un'intervista ai genitori ma fiutato il motivo, dopo un sì, mi fu negata. In questi giorni, alla luce di alcuni dubbi relativi appunto alle spese sostenute, sono ritornata a chiedere. I risultati sono risposte non esaustive da parte della madre di Melissa (con offese a me), la pubblicazione di documenti illeggibili di spese sostenute e infine - continua -, questa è la parte più grave, il commento di Maria Grazia Cucinotta nella bacheca dei genitori. Che dice: a quale titolo dovete dare spiegazioni a una sconosciuta?". Nello specifico, Maria Grazia Cucinotta ha scritto: "Cari Rossana e Pasquale sono senza parole. Non capisco a quale titolo dobbiate dare spiegazioni ad una persona che neanche conoscete di come state cercando di salvare la vita di Melissa. Io credo che bisognerebbe andare sul posto e capire cosa significhi avere un figlio malato, i sacrifici che si fanno per cercare di assicurargli la salute. Io sono e sarò sempre con voi e soprattutto con Melissa".

A questo punto la stoccata: "A parte la gentilezza - chiude Selvaggia Lucarelli - ricordo alla Cucinotta (madrina di questa storia) che anche i soldi sono stati chiesti a milioni di sconosciuti (lì evidentemente con gli sconosciuti la confidenza andava bene), i quali hanno il diritto di sapere come sia stata gestita la loro generosità. Questa, in teoria, è la regola base di tutte le raccolte fondi fatte come si deve. Quindi, al di là del caso specifico, la invito a utilizzare la sua visibilità per insegnare la beneficenza colta e consapevole, perché ci sono persone (giuro) che rinunciano a parte del loro piccolo stipendio per aiutare gli altri e meritano trasparenza e rispetto". Nessuna replica da parte dell'attrice, taggata anche tra le storie qualora non le fosse ancora arrivato il messaggio.

