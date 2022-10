Lucarelli tuona: "Remigi sospeso dalla tv, Zanicchi mi dà della tro*a e la ospitano ovunque"

Su Memo Remigi, sospeso per aver toccato il sedere a Jessica Morlacchi durante la diretta tv di Oggi è un altro giorno, Selvaggia Lucarelli aveva già espresso un primo commento: "Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un “tro*a” della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà" aveva scritto su Twitter riferendosi all'ospite fissa del programma di Serena Bortone e all'ormai noto episodio della cantante che a Ballando con le stelle si è riferita a lei con il grave insulto registrato dai microfoni.

Una volta ufficializzato il licenziamento dell'84enne da viale Mazzini, la giudice del dance show di Rai1 è tornata su Instagram per stigmatizzare la differenza di trattamento per il gesto di Remigi verso Morlacchi e l'offesa di Zanicchi verso di lei: "Memo Remigi tocca il sedere a una collega sospeso dalla tv. Iva Zanicchi dà della tro*a a me, scuse a favore di ogni telecamera e ospitate in ogni luogo, tutto chiuso in poche ore" ha scritto Lucarelli che ha anche fatto riferimento agli ultimi accadimenti del programma del sabato sera dove è in gara il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

Nella scorsa diretta di Ballando, si è discusso molto di Biagiarelli che si è sfogato dinanzi alla giuria e al pubblico lamentando come il commento della sua insegnante di ballo Anastasia Kuzmina ("Con Lorenzo dovremmo andare a prendere un caffè lontano dagli allenamenti" la battuta di lei che aveva innescato la reazione di Lucarelli) abbia messo in secondo piano la sua identità di concorrente e fatto prevalere la sua relazione sentimentale. Le sue parole hanno suscitato diverse reazioni e a quelle Lucarelli ha fatto riferimento nel prosieguo del post: "Il mio fidanzato non invita la sua ballerina ad uscire insieme fuori dal lavoro, è una mer*a che fa piangere le donne e insultato ovunque da una settimana. Vedo molta confusione in giro".