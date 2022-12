Ballando, la frecciata di Lucarelli a Milly Carlucci: "Per lo show sono un utile errore, non sono da proteggere"

È tempo di bilanci. Questa edizione di Ballando con le Stelle è stata molto movimentata, alcune dinamiche potevano essere prevedibili vista la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, ma molti altri come ad esempio il "tr**a" di Iva Zanicchi a Lucarelli o la squalifica di Enrico Montesano. Per non parlare poi della vittoria di Luisella Costamagna che ha sconvolto non poco sia la giornalista e giurata del programma, ma anche alcuni telespettatori.

Selvaggia non ha mai nascosto il suo pensiero su questa edizione, in particolare sui suoi colleghi che le sono sempre sembrati troppo buoni con tutti tranne che con lei e Biagiarelli e in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha ribadito proprio questi concetti e spiegato che ancora non sa se lei nel 2023 farà parte dello show di Rai 1: "Non lo so (se ci sarò). Siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima". Ma di una cosa è certa: A"lla presentazione del libro a Roma lo scorso anno avevo la polizia a vigilare per le minacce dei no vax. Sotto casa mi guardo intorno, sto attenta a chi mi passa accanto. Detto ciò, mi sa che ho rischiato di più nei corridoi di Ballando quest’anno".

Spesso criticata, tanto che Anna Pettinelli in parte ha dato a lei la colpa se Lorenzo è stato eliminato da Ballando, per il suo temperamento e il modo in cui espone le sue idee, Selvaggia ha spiegato di aver assorbito l'insegnamento rigoroso che le è stato impartito dalle suore.

"Le suore mi hanno insegnato a essere inflessibile. Il mio è un metodo critico e autocritico, anche nei miei confronti alzo sempre la paletta", ha spiegato la giornalista. Ha trascorso nove anni dalle suore, "dall’asilo alla terza media, l’età della formazione. Lì respiravo sempre questo atteggiamento molto giudicante, così io stessa sono sempre lì a chiedermi se sto peccando o se sto facendo del bene, se sarò punita o se mi meriterò la beatitudine eterna... È una severità che imparato in una scuola molto rigida, si chiamava Istituto del Preziosissimo Sangue, e già dal nome prometteva bene". Ovviamente ha poi influito la posizione politica dei genitori, "radicali convinti, militanti".

Selvaggia Lucarelli e il commento su Ballando e Mariotto

Lucarelli ha la sua personale classifica di chi l'ha delusa di più. Al primo posto Guillermo Mariotto i due si sono sempre "rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato". Al secondo posto Fabio Canino "perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà". Al terzo posto tutto "l’impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo".

Per Selvaggia quest'anno la "giuria, da chi era seduto ai tavoli di fronte, dalla gente in sala guidata dallo scalda pubblico, sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico".

Lucarelli non si aspettava di essere difesa da Milly Carlucci perché già dopo poco che lavorava a Ballando si rese conto di essere "considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazionalpopolare ha il terrore".

Secondo Lucarelli Mariotto "si è svelato" perché le avrebbe consigliato "cosa fare per rendere simpatico Lorenzo". "Secondo lui quindi bisogna scrivere un copione. Io non sono così, secondo me anche per questo sono diventata un elemento forte all’interno del programma e questo ha iniziato a infastidire un po' tutti, o quasi". La giornalista è sicura che qualcosa nei suoi riguardi: "Mi sembra che sia cambiata la modalità con cui ci si confronta con me: all’inizio era sulle idee ed era divertente, ora si va sull’offesa o l’attacco gratuito, con persone che hanno un preciso ruolo in commedia (prima Mussolini, poi Erra, Di Vaira), addestrate per venirmi addosso qualsiasi cosa dica. Quando vedo la premeditazione tra l’altro io ignoro, non mi diverte".

La 'guerra' con Carolyn Smith

Il rapporto con la presidente di giuria di Ballando, Carolyn Smith, è stato particolarmente frizzante. "Forse perché è salviniana? No dai, lo è, ma non penso sia un problema politico. Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato. Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti. Gliel’ho detto, ha smesso, ma poi ogni volta nel programma non ha mai mancato di ricordare, solo a me, che io non so niente di danza. Poi vabbè, quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo e anche di rispondermi, una cosa anormale". Oltre lo scherzo e l'ironia, per Lucarelli sarebbe un problema di spodestamento.

Con Zazzaroni, che è l'unico con il quale Selvaggia vuole mantenere un buon rapporto, adesso è tutto risolto: lui le ha chiesto scusa e lei gli è "affezionata".

"La partecipazione di Lorenzo? Un errore"

Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle è stato un errore. Lucarelli lo dice a chiare parole e aggiunge anche che era stata avvertita: "Gli amici che si occupano di tv mi avevano sconsigliata, mi dicevano che era una trappola, che era un modo per indebolirmi e attaccarmi. Sono stata ingenua, mi sono fidata". "E comunque era difficile prevedere quel livore - aggiunge -: l’ex ballerina al tavolo che gli urlava 'vatti a prendere un caffè con Anastasia'; chi lo chiamava 'ragazzotto'; Carolyn che 'guardami negli occhi quando ti parlo' come la preside cattiva allo scolaretto. Contavano credo su mie reazioni patetiche, ma li ho lasciati fare. Si sono raccontati loro, non hanno raccontato Lorenzo".

Ritiene di aver fatto un solo grande errore, non difendere Lorenzo quando fu accusato di essere stato sgarbato con la ballerina, perché questo "gli ha riversato addosso un odio feroce del pubblico con migliaia di insulti. Ecco, in quel caso forse avrei dovuto chiamare tutti, dalla produzione ai giurati, e pretendere più verità e più rispetto. Invece ho questa stupida fissazione per le cose giuste e mi sembrava poco corretto nei confronti degli altri concorrenti, così li ho lasciati fare. Sbagliando".

La vittoria di Luisella Costamagna e "l'orientamento generale" che portava a quella direzione

Durante la finalissima di Ballando, Selvaggia più volte ha sottolineato quanto fosse contraria al ripescaggio di Luisella Costamagna, ma non perché non fosse brava, ma perché secondo lei aveva ballato troppo poco rispetto agli altri e quando poi ha vinto non si è trovata così sorpresa: "Non posso usare la parola complotto, ma c’era un orientamento generale in quella direzione, notavo un entusiasmo spropositato per le sue performance, non adeguato al livello dei suoi balli".