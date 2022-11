Selvaggia Lucarelli su Montesano: "La Rai non ha colpe". Ma Enrico Mentana l'attacca

È stata Selvaggia Lucarelli a dare la notizia che ha sconvolto Ballando con le Stelle: Enrico Montesano alle prove di Ballando con Le Stelle con la maglia nera della Decima Mas. Lucarelli ha pubblicato le foto, andate in onda su Rai1, sui suoi profili social facendo così scoppiare il "caso Montesano". Le reazioni sono stato ovviamente immediate e in molti hanno chiesto che il programma e la Rai prendessero dei provvedimenti e infatti così è stato: Enrico è stato squalificato.

Lucarelli ha voluto specificare - rispondendo così ad alcuni che l'hanno criticata - perché lei ha fatto quello che ha fatto e sottolineare che nonostante la sua posizione fosse scomoda, lei fa parte della giuria, non poteva non pubblicare la notizia: "Giusto per chiarire, perché leggo la solita dietrologia da bar. Insinuare che qualcuno possa avermi suggerito di scrivere della maglietta di Montesano per creare il caso della settimana, vuol dire non capire nulla di tv ed equilibri annessi". "Faccio la giornalista - continua Lucarelli -, ho una notizia, la do. In questo caso dare la notizia era pure una faccenda scomoda per la mia posizione, ma non potevo tacere".

"Se parliamo di responsabilità le attribuisco tutte a Montesano, che si è presentato in sala prove con quella maglietta. La sua è colpa, quella del programma e di chi doveva vigilare è una svista, suppongo. Grave, ma una svista. A meno che no si sia così in malafede e fessi da pensare che qualcuno potesse pensare di trarre un vantaggio dal promuovere la Decima Mas in prima serata su Rai 1" ha concluso la giornalista.

Enrico Mentana contro la squalifica di Montesano

"Montesano è stato espulso, già lo sapete. Cartellino rosso, via dalla gara - scrive Mentana su Facenbook - E per quanto vi possa sembrare sconveniente non sono affatto d'accordo. Non do e non accetto lezioni di antifascismo. Se avessero vinto quelli per cui combatteva la Decima Mas non sarei nato, e idealmente starei sempre e comunque con chi sfilava a Milano quel 25 aprile del 1945. Ma il fallo da espulsione contestato a Montesano sta dieci gradini sotto il busto di Mussolini esibito in casa della seconda carica dello Stato. Non solo. Non amo l'indignazione a scoppio ritardato".

"Ieri sera - Mentana ha scritto il post domenica sera -, quando le immagini delle prove di ballo con la famigerata maglietta sono state trasmesse, nessuno si è accorto di niente. Nessuno. Nè si era accorto di nulla chi aveva fatto le riprese di quelle prove, chi le aveva montate, chi le aveva visionate, chi le ha messe in onda. Non s'è accorto di niente chi, conduttrice, giuria e ospiti del programma, ha poi interagito con lo stesso Montesano. Chi era tra il pubblico del Teatro delle Vittorie. E nemmeno i due milioni di spettatori davanti al televisore a seguire la gara".

"Sapete che se in qualsiasi tg o trasmissione si scivola su un vocabolo, si manda in onda una foto sbagliata, ci si gratta il naso, dopo un minuto i social cominciano a parlarne, tra sfottò e indignazione. Ieri sera niente. Non un tweet, non un post" scrive ancora il direttore del Tg di La7.

"Montesano, che ha combattuto contro i vaccini, il green pass e spesso anche la logica nei mesi duri del Covid - e sapete bene come la penso al riguardo - è stato reclutato in Rai forse proprio per questo, anche se nessuno lo ammetterà". "Avrà una gran confusione in testa - ipotizza Mentana -, visto che è stato anche eurodeputato del partito di D'Alema, non certo erede dello squadrismo repubblichino. E non credo proprio che sia diventato un nostalgico, semmai un vecchio provocatore. A cui sarebbe giusto chiedere, davanti ai telespettatori e al pubblico in teatro che ancora ieri lo hanno votato e applaudito, alla giuria che lo ha riempito di giudizi lusinghieri, ai suoi concorrenti nella gara e a tutti noi, "Ma che ti è saltato in mente? Perché avevi quella maglietta? E cosa ne pensi di quel che accadde ottant'anni fa in Italia?". E poi, solo allora, pensare al da farsi (spoiler: un perdono col monito a non farlo più). Beato il paese che non ha bisogno di telemartiri".

Il botta e risposta di Selvaggia Lucarelli e Enrico Mentana

Anche Enrico Mentana ha voluto "parlare" con Lucarelli e così le ha commentato uno dei suoi post sottolineando come la polemica, questa volta, poteva essere - forse - evitata. La giornalista, rispondendo al collega, ha così spiegato come le è arrivata la segnalazione e il perché abbia deciso di pubblicarlo il giorno dopo il programma.

"Io ho ricevuto segnalazioni ieri in puntata quando ormai l'esibizione di Montesano era stata votata - ha scritto Lucarelli - Ho scelto poi di verificare e pubblicare la mattina dopo. Segnalo anche che c'erano alcuni tweet che ne parlavano durante la diretta".

Enrico Mentana quindi risponde nuovamente a Lucarelli specificando che nessuno si era accorto della maglietta di Montesano e che inoltre le posizioni del concorrente erano ben note già da prima della sua partecipazione al programma: "Selvaggia grazie, hai fatto bene a segnalarlo, ma converrai che non se ne era praticamente accorto nessuno. E soprattutto appare stupefacente - anche se non credo che qualcuno ci abbia marciato - che tutto questo sia sfuggito per almeno tre giorni a tutti".

"E Selvaggia - conclude Mentana -, siccome sai che non sono ipocrita, la cosa è ancora più stupefacente se consideriamo che Montesano è stato arruolato pur sapendo delle sue recenti battaglie su fronti molto divisivi, e anzi forse non considerandole un'ipoteca negativa".