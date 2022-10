Selvaggia Lucarelli incontra Noemi Bocchi. E le lancia una frecciata su Ilary Blasi

Se una Selvaggia Lucarelli incontra Noemi Bocchi, la battuta è dietro l'angolo. Ed è quello che è successo oggi, quando, durante una passeggiata pomeridiana, la giornalista si è imbattuta nella nuova fidanzata di Totti, lanciandole una frecciata in merito ad Ilary Blasi, notoriamente ex del calciatore. A raccontare l'episodio su Instagram è stata la stessa Selvaggia, attraverso i suoi canali social.

Sul suo account, Selvaggia ha condiviso uno scatto rubato a Noemi. Nelle foto, la 34enne è in abiti casual per lo shopping: eccola con sneakers, jeans e una t shirt nera. Con lei c'è una amica. Una volta condivisa la fotografia su Ig, Lucarelli ha scritto in didascalia: "Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio di Rolex, per superare Ilary nel mio cuore, poi poi sono andata dritta". Insomma, la giornalista non si è certo fermata a parlare con Bocchi, ma poi le ha rifilato una provocazione in rete.

Il riferimento di Selvaggia è, ovviamente, alla gag messa in piedi nel pomeriggio di ieri da Ilary Blasi. Nel dettaglio, la conduttrice si è immortalata di fronte al negozio di Rolex in via del Corso, a Roma, fingendosi una ladra. Una chiara frecciata, quella di Ilary, alle critiche del marito, che in passato l'ha accusata di aver approfittato della separazione per portare via Rolex di sua proprietà, per fargli un dispetto insomma. Una gag particolarmente apprezzata dagli utenti in rete, tanto da diventare virale. Ed evidentemente apprezzata anche da Selvaggia.

Noemi Bocchi e le presentazioni in famiglia con i figli di Totti. Chi è la 34enne

Che Noemi sia la nuova compagna di Francesco è ormai ufficiale. Proprio nei giorni scorsi la bionda romana era al fianco dell'ex calciatore in un ristorante, a Roma, per festeggiare il suo compleanno. Con loro c'erano anche i figli di lui Cristian, Isabel e Chanel, segno che (anche) le presentazioni in famiglia sono avvenute. Classe 1988, romana, laureata in economia aziendale all'università Lumsa (università privata romana), Noemi è già nota nell'ambiente romano per un matrimonio con un noto imprenditore, dirigente di una squadra laziale, ovvero Mario Caucci, attuale team manager del Tivoli Calcio, ma oggi il suo cuore batte per Francesco.