Selvaggia Lucarelli, l'affondo a Paolo Bonolis: "Meglio chi limona in discoteca"

Continua a far parlare la rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A dire la sua oggi è Selvaggia Lucarelli, con la consueta irriverenza. Nel dettaglio, la giornalista mette in dubbio l'autenticità dell'intervista con cui il conduttore e l'imprenditrice si sono detti addio, che tradirebbe una costruzione "da fiction". Molto meglio Damiano dei Maneskin, continua Selvaggia, che oggi si è fatto beccare mentre era in discoteca con un'altra, "come accade nella vita vera".

"E dopo quelle rotture algide in cui la gente va a farsi confessare in video da un giornalista, torniamo a quelle rotture genuine, schiette, alla vecchia maniera: lui che limona un'altra in discoteca", scrive Lucarelli. "Questa è vita vera, quella che abbiamo attraversato tutti. L'altra è fiction". Già ieri selvaggia aveva sfottuto Bonolis, definendo "falò di confronto" l'intervista che la (ex) coppia aveva concesso a Vanity Fair per ufficializzare l'addio: un'intervista in cui i due raccontavano di essersi lasciati in buoni rapporti. Pura ipocrisia, accusa oggi Selvaggia.

Si è concluso due giorni fa - almeno ufficialmente il secondo matrimonio di Paolo Bonolis, tra i volti in assoluto più amati della tv. ll primo matrimonio, quello con la psicologa americana Diane Zoeller, è stato celebrato nel 1983 ed è durato fino al 1988, con due figli nati, ovvero Stefano e Martina, ormai adulti e residenti negli Usa. Poi la storia con Laura Freddi negli anni Novanta, che ha dichiarato in passato: "Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte". E infine il secondo matrimonio con Sonia Bruganelli, da cui sono nati i tre figli minori Silvia, Davide e Adele e finito oggi dopo 26 anni insieme.

Nel pomeriggio di oggi ha cominciato a circolare su TikTok un video in cui Damiano, frontman dei Maneskin, bacia un'altra ragazza in discoteca. Da cinque anni il cantante si diceva ufficialmente fidanzato con l'influencer Giorgia Soleri, con cui conviveva a Roma. Oggi - dopo la diffusione delle immagini - l'annuncio di rottura.