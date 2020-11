Selvaggia Lucarelli fa una dedica a Paolo Conticini. E il fidanzato Lorenzo replica al post

Scambio ironico di battute tra Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli su Instagram, avente ad oggetto uno dei protagonisti di 'Ballando Con le Stelle' edizione 2020, Paolo Conticini.

La giornalista, che nel corso della trasmissione non ha mai fatto mistero di apprezzare le doti estetiche dell'attore romano, ha postato una foto sul suo profilo scattata al termine della finale di sabato sera, che la ritrae insieme a Conticini e alla sua maestra di ballo Veera Kinnunen, aggiungendo il subliminale commento: "E' stato bello". Pronta la replica del giovane fidanzato-chef: "Io lo sono tuttora". Anche Conticini ha commentato la foto, con un laconico: "Selvaggia!!", seguito dall'immagine della fiamma che brucia. Un trio 'scoppiettante', che ha scatenato una pioggia di like e di commenti divertiti da parte dei fan.

La storia d'amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

E' insolito assistere a botta e risposta tra Lucarelli e il compagno. Legati da cinque anni, solo nelle ultime settimane i due stanno mostrando il loro sentimento al pubblico, tra interviste di coppia e romantiche dediche d'amore social. Quarantasei anni lei, 30 lui, la differenza d'età sembra proprio non pesare. Galeotta è stata la città di Milano, dove Selvaggia si è trasferita anni fa dopo esser nata a Roma, e dove lo chef Lorenzo viveva. Ma come ha fatto Lorenzo a conquistare Selvaggia? Con molta pazienza. Pare infatti che lei in un primo momento fosse un po' reticente rispetto all'idea di frequentare un uomo molto più giovane. "Le ho mandato una canzone dei Pooh, Non restare chiuso qui pensieroooo, scrivendole 'Non restare chiusa qui Selvaggia, mannaggia'". E infatti da quel momento il cuore della giudice di Ballando si è dischiuso.

Tutti i pettegolezzi su Ballando con le Stelle

Il siparietto è solo l'ultimo di una serie di pettegolezzi circolati intorno alla trasmissione nonostante lo show abbia chiuso i battenti già due giorni fa. Tra i rumors più chiacchierati, ricordiamo lo scontro social tra Raimondo Todaro e Conticini stesso, oltre al retroscena su una presunta lite che sarebbe scoppiata dietro le quinte tra Todaro e la sua ex allieva (nonché, secondo molti, nuova fiamma) Elisa Isoardi.