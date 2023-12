Selvaggia Lucarelli e la rara foto con il papà

Sorpresa di Natale per Selvaggia Lucarelli. Il papà della giornalista è andato a Milano per trascorrere le feste con lei, suo nipote Leon, e Lorenzo Biagiarelli, con cui ha un ottimo rapporto. Tra le storie Instagram una rara foto di loro due insieme, in giro per la città: "Non mi sono fidanzata con Augias - scrive ironica la giurata di Ballando con le Stelle - è papà che è tornato a Milano".

Il signor Nicola, che non vive nella città meneghina, quando può va a trovare sua figlia. È passato poco più di un anno dalla morte della mamma di Selvaggia Lucarelli, la signora Nadia - malata di Alzheimer e scomparsa a causa del Covid e compromessi di salute che ne sono conseguiti - e da allora il loro rapporto è ancora più forte.

La giornalista ha parlato più volte del padre sui social. La più commovente fu un anno fa, quando raccontò: "Oggi mio padre, 88 anni e un tumore, ha fatto questa passeggiata andata e ritorno. Ha preso barrette energetiche per due giorni, con questa idea in testa. Sono pezzi di vita preziosi, che il Covid ha tolto a tanti anziani la cui esistenza, per molti, era ed è sacrificabile".