Lascia i gatti in un hotel per animali durante le vacanze, Selvaggia Lucarelli sotto accusa

Selvaggia Lucarelli è ancora una volta al centro delle polemiche. Dopo aver criticato Chiara Ferragni per aver rubato l'accappatoio dell'hotel e aver denunciato, via social, il tassista che non aveva il Pos, questa volta, è lei stessa vittima di accuse, e nello specifico, di abbandono di animali. Come mai? La Lucarelli, come ha annunciato nel suo ultimo post su Instagram, ha lasciato i suoi due gatti, Coraggio ed Evangelion, in una pensione per animali per tre settiane per andare in vacanza con il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. I due, dopo la loro permanenza in Egitto, sono tornati a casa e sono subito andati a riprendere i loro amici a quattro zampe che, fino a oggi, se l'erano cavata senza di loro seguiti dal personale della struttura e in compagnia di altri gattini come loro.

"Questi siamo io e Lorenzo Biagiarelli che lasciamo Coraggio ed Evangelion in pensione, con altri amici gatti, per tre settimane. Guardate come ci stringiamo nel dolore, mentre ci diciamo sottovoce: come crescono in fretta" ha scritto la giornalista e opinionista TV sul suo profilo Instagram accompagnando la caption con una foto di lei e il suo compagno di spalle mentre riprendono i loro gatti per portarli, di nuovo, a casa.

Questo post, però, ha scatenato una serie di polemiche da parte, soprattutto degli animalisti, che hanno definito il comportamento della Lucarelli "cattivo", irrispettoso degli animali" e "vergognoso".

"Non si fa, quando si sceglie di avere degli animali la vita si deve vivere in base alle loro esigenze" commenta qualcuno sotto il post della quarantottenne. "Spostare i gatti è un trauma, vergogna" scrive qualcun altro e c'è chi parla perfino di "abbandono". La Lucarelli, però, che non ha paura di esprimere la sua opinione, ha risposto a tono ai suoi haters con un bel "Non ce la facio più" e ha, poi, aggiunto un "Per quelli che viaggiano solo con i gatti, rinunciano alle vacanze senza gatti e sono sconvolti all'idea che io viaggi senza gatti, ho un consiglio irresistibile" mandandoli, letteralmente, a quel Paese.