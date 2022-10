Il tassista riconosce il padre di Selvaggia Lucarelli e inizia a offenderla: lo sfogo social

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare dei tassisti. Questa volta il protagonista della disavventura è suo padre. Lucarelli nelle storie Instagram ha denunciato quanto successo al papà che all'uscita della rsa dove vive è salito su un taxi. Secondo quanto riportato dalla giornalista, il tassista avrebbe inveito contro l'88enne dopo aver capito che lui era il padre di Selvaggia.

"Oggi a Milano un tassista va a prendere mio padre, 88 anni, quasi sordo, fuori dalla rsa. Per un fraintendimento sulla chiamata lui fa il mio nome e 'ah è lei il padre di Selvaggia Lucarelli?'. E giù a inveire contro di me. Mio padre in imbarazzo e dispiaciuto. Che schifo".

Da questa estate Selvaggia sta portando avanti una lotta contro i tassisti che non hanno il pos e che monopolizzano il mercato senza volersi adeguare alla legge. Ad agosto era stato indetto uno sciopero nazionale di categoria, ma a Napoli la protesta contro l'articolo 10 del ddl concorrenza si è trasformata per qualche minuto in una violenta contestazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli, con tanto di offese (Selvaggia Lucarelli è una pu***).