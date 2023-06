Selvaggia Lucarelli commenta Temptation Island e poi ironizza: "Maria De Filippi sei Satana"

"Il giorno più bello dell'anno" con queste parole Selvaggia Lucarelli ha descritto la giornata di ieri sera, 26 giugno, data d'inizio di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti delle sette coppie che partecipano al programma è partito e già con la prima puntata è stato possibile delineare le personalità e le problematiche dei partecipanti.

Tra gli spettatori del reality targato Maria De Filippi c'è anche Selvaggia Lucarelli, la giornalista ha commentato tramite storie Instagram la trasmissione e si è anche complimentata con la signora di Canale 5. "Ma cos'è tutto questo nord Italia, Maria mi stai spiazzando", scrive Lucarelli riguardo alla coppia formata da Ale e Federico, originaria di Trieste.

E proprio quando lo show stava entrando nel vivo ecco che Selvaggia riceve la chiamata del figlio, Leon: "Madonna mio figlio che mi chiama durante Temptation Island ma come si permette", aggiunge ironizzando. Ma il commento migliore arriva quando i protagonisti erano Isabella e Manu: i due hanno dei problemi di comprensione e ascolto, da una parte lui che si sente sminuito per le sue origini, e un lavoro, umili; dall'altra lei che afferma di voler solo spronare il compagno affinché si possa sentire realizzato. La coppia è di Milano e tra i motivi di litigio c'è anche la questione convivenza: Isabella vorrebbe un appartamento in centro, Manu uno in periferia dove ci sono prezzi più abbordabili. "Anche la tragedia del caro affitti a Milano, Maria sei Satana", commenta ironicamente Lucarelli sottolineando come con questa coppia il programma riesca ad affrontare un tema, di grande attualità, che mai prima era stato al centro del dibattito a Temptation.