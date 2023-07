Selvaggia Lucarelli, il terrazzo di casa a Milano distrutto dal nubifragio

A svegliarsi prima dell'alba, oggi a Milano, per le raffiche di vento e la pioggia incessante, anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista, che vive in zona Portello con il compagno Lorenzo Biagiarelli e il figlio Leon, ha ripreso la devastazione del nubifragio, che ha abbattuto alberi e segnali stradali nelle vie limitrofe alla sua abitazione e anche distrutto il suo terrazzo.

La sera prima lei e il fidanzato erano in balcone e ironizzavano sul maltempo che si stava per abbattere sulla città. Alle 4 del mattino la tempesta. Impossibile per lei, come per migliaia di residenti a Milano, dormire e su Instagram si è fatta rete: foto e messaggi in cui ognuno raccontava ciò che stava vivendo, dagli alberi caduti sulle macchine alle strade allagate.

Dopo aver raccontato tra le sue storie quanto accaduto in poco più di un'ora, Selvaggia Lucarelli ha mostrato le immagini del suo terrazzino, distrutto dal nubifragio. Tavoli e vasi caduti, oggetti volati via, solo un tavolo di ceramica ha resistito a tanta violenza. "Risorgeremo" scrive la giornalista per sdrammatizzare, ma in tutta Milano stamattina sono in tanti a contare i danni.