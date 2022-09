Selvaggia Lucarelli contro i medici su Tik Tok: "Pensate di essere Piero Angela 2.0 ma siete imbarazzanti"

Selvaggia Lucarelli accende una nuova polemica e questa volta sceglie di scagliarsi contro tutti quei medici che usano Tik Tok per fare divulgazione scientifica. Sono, infatti, tantissimi i professionisti del campo medico che, negli ultimi anni, hanno scelto di sfruttare l'onda del successo del noto social media per fare divulgazione su temi scientifici con brevi video "acchiappa-like". La Lucarelli, però, sembra proprio non approvi questa modalità banalizzante di parlare di argomenti seri, soprattutto se fatta da persone professioniste che fino ad anni fa "erano chine sui libri per studiare".

Con un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, Selvaggia, nota a tutti per non avere paura di dire la sua risultando, spesso, anche scomoda, ha dunque accusato questi medici di "credersi Piero Angela 2.0 quando, in realtà, sono solo imbarazzanti".

"Il vero problema è nell'idea che tutto vada semplificato, vada reso fruibile, semplice, accessibile con ammiccamenti e gag pre-adolescenziali. Ripero, tutto. Medicina, scienza, politica, giardinaggio, briscola e tresette, ogni cosa va snellita, agevolata, oliata in modo da richiedere il minimo sforzo e convincere tutti di sapere il necessario. Il risultato non è solo la soglia dell'attenzione che ormai è inferiore a quella di un gatto davanti alla tv, ma aver reso nemica l'idea che ci sia un po' di complessità nel mondo. Quella complessità ormai derisa pure se si parla di guerra".

Selvaggia, infatti, punta il dito contro la credenza comune che la complessità di alcune tematiche, tra cui appunto, la medicina, la scienza, la farmacia, la politica, debba essere ridotta a qualche semplificata e ammiccante "slide su Instagram" e conclude, il suo lungo sfogo, con queste parole: "Pensate di essere Piero Angela 2.0 e invece siete lo zio cringe che fa i Tik Tok con Despacito di sottofondo".