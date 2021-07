La lite sui social tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli per un video su Raffaella Carrà

Tommaso Zorzi pubblica un video in cui si mostra commosso per la scomparsa di Raffaella Carrà e Selvaggia Lucarelli lo attacca. Il sottotesto è che, immortalandosi in lacrime in occasione di un lutto, l'influencer sia caduto in manie di protagonismo.

"Con quello che si fa il video selfie mentre gli viene l’occhio umido per la Carrà oggi ho visto tutto", ha scritto Lucarelli, senza specificare il destinatario, nel giorno della scomparsa della showgirl, venuta a mancare l'altroieri all'età di 78 anni.

"Cara Selvaggia, anzitutto se parli di me pubblicamente abbia quantomeno la creanza di farlo in maniera chiara", ha replicato il vincitore del Grande Fratello Vip "Ma mi rendo conto che per una che nel torbido ci sguazza questa richiesta sia utopistica. Il tuo ruolo da giornalista non ti legittima a sentenziare come io decida di esternare o meno le mie emozioni. Specialmente quando lo faccio nel pieno rispetto della persona che era. Ho sempre esternato pubblicamente cosa rappresentasse per la Carrà e ho ritenuto fosse di mio gusto questo ultimo personalissimo saluto. La tua spasmodica voglia di perpretare il tuo percorso sempre polemico come se fosse il Verbo ha francamente, sempre per mio gusto, rotto i cogli***."

La querelle non finisce qui

Querelle che non è certo finita qui. "Qualcuno con la terza media gli spieghi il significato del verbo ‘perpetrare’. Nel leggerlo mi è venuto da piangere, ma non farò un video con le copiose lacrime che mi scendono", ha contrattacato lei. Poi la controreplica di lui: "Pepretrare per la Treccani vuol dire 'commettere intenzionalmente, mandare a effetto azioni disoneste, malvagie' cioè esattamente quello che penso rispetto al suo 'pensiero sempre polemico' 'sguazzando nel torbido', quindi la terza media forse devi farla tu. Ah, e già che hai iniziato la questione accademica, a differenza tua io sono laureato".