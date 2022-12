Parlano del suo fidanzato in tv e Selvaggia Lucarelli interviene in diretta: "Bisogna essere sinceri"

Quando qualcuno non dice la verità Selvaggia Lucarelli si sente sempre in diritto di intervenire e ancora di più se l'argomento in questione è il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Questo è proprio quanto accaduto oggi pomeriggio, durante la diretta di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone dove, in un blocco dedicato a Ballando con le Stelle e, nello specifico, al percorso di Biagiarelli nel programma, sono state dette delle cose che a Selvaggia, che stava guardando il programma da casa, non sono proprio piaciute. La Lucarelli, infatti, ha deciso di intervenire in diretta mandando un messaggio alla Bortone per mettere le cose in chiaro su quanto veniva detto nei riguardi di Lorenzo.

Samuel Peron, ballerino professionista di Ballando e ospite del programma, ha specificato che, secondo lui, il fatto che Biagiarelli fosse il fidanzato di Selvaggia ha influito negativamente sul suo percorso nello show e che lo abbia anche penalizzato specificando che forse, per lui, sarebbe stato meglio fare Ballando senza Selvaggia in giuria.

"Sta di fatto, però, che non è stata la giura a buttarlo fuori ma il giudizio popolare - ha dichiarato Samuel, ballerino di Iva Zanicchi in questa edizione dello show - La giuria gli ha sempre dato voti altissimi. Selvaggia sono sette anni che fa Ballando e sa benissimo che questa dinamica innesca un meccanismo che può arrivare negativamente o positivamente a casa. Anche se balli benissimo ma non piaci a casa non vai avanti"

All'ascolto di queste parole, Selvaggia è intervenuta in diretta scrivendo alla Bortone e chiarendo il suo pensiero sull'argomento.

"Lorenzo è sempre stato bassissimo in classifica, il pubblico da casa votava pochissimo Iva che, però, ha preso quattro tesoretti e una card. Quindi Lorenzo è fuori perché non è stato salvato dalla giuria. A me sta bene ma bisogna essere sinceri".

Selvaggia, così, ha ribadito che secondo lei la responsabilità dell'eliminazione del suo fidanzato da Ballando è della giuria e non del pubblico e ha pubblicato il suo intervento in diretta sulle sue storie Instagram scrivendo: "Io che mando precisazioni via whatsapp a Serena Bortone".