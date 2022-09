Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo l'aborto spontaneo: "C’è un momento per soffrire"

E? un momento difficile per Selvaggia Roma. L?ex gieffina ha infatti perso la figlia che aspettava dal fidanzato Luca Teti. Il drammatico annuncio arrivato qualche giorno fa dai profili social dell?ex volto di Temptation Island: ?È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare. Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci?, scriveva Selvaggia in una storia Instagram.

Lo sfogo di Selvaggia

Dopo alcuni giorni di silenzio la 33enne è tornata sui social network lasciandosi andare ad un lungo sfogo: ?Quando una donna perde un figlio, in qualunque epoca dell?attesa, deve affrontare un percorso che, con i suoi tempi e i suoi modi, la porterà a elaborare la perdita. Quantificare questo tempo, naturalmente non è possibile. Ogni donna è diversa. C?è chi nell?arco di alcune settimane si sente pronta per cercare una nuova gravidanza e chi sente di aver bisogno di un periodo di lutto più lungo?, scrive Selvaggia.

Il dolore della perdita

Ma un tempo, anche, che sembra mancare nella società in veloce movimento in cui viviamo. L?impressione, scrive la Roma, è che venga richiesto di riprendersi in breve tempo e tornare efficienti, considerando la perdita soltanto un incidente di percorso: ?Ma in una società che va di corsa come la nostra, sembra quasi che questo tempo non ci sia. Bisogna riprendersi, mostrarsi forti, in gamba, efficienti, al più presto. La perdita? Un incidente di percorso. Si riproverà. Ci saranno altri figli. Inutile rimuginare. Ma non è così che funzionano la mente e il cuore?, ha aggiunto Selvaggia, per poi concludere: ?C?è un momento per soffrire e un momento per stare meglio. Cercare di accelerare le cose, spingere la donna a saltare le tappe, non risolve il problema più rapidamente. Anzi. Le emozioni ignorate o negate restano lì, in sospeso, a pesare sul cuore che non ha avuto modo di sfogarle e rielaborarle. Dar voce al dolore. Cara Mia, sei nei nostri cuori. Mamma e Papà?. L?ex gieffina ha infine ringraziato tutti i suoi follower, gli amici e la famiglia per il sostegno che le stanno dando in questa dolorosa circostanza.