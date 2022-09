Selvaggia Roma ha perso il figlio che aspettava: il drammatico messaggio

Selvaggia Roma ha perso la figlia che aspettava con il fidanzato Luca Teti. Il drammatico annuncio arriva dai profili social della ex concorrente del Grande Fratello Vip: "È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare. Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci" si legge in una storia Instagram pubblicata poco fa.

L'annuncio della gravidanza e l'infezione contratta giorni fa

Selvaggia Roma e il compagno Luca Teti, calciatore del Pomezia, avevano annunciato di aspettare il loro primo figlio a luglio scorso, con il video dell'ecografia pubblicato sui rispettivi profili Instagram dove ognuno dedicava all'atra parole d'amore. "Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te - scriveva lei - Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile".

Di recente la ex protagonista di Temptation Island aveva raccontato di aver contratto un'infezione, il citomegalovirus, durante le prime settimane di gestazione e di essere preoccupata per le conseguenze che avrebbe potuto avere sul feto. "Alcuni di voi mi stanno chiedendo perché io debba fare l’amniocentesi. Devo farla per via del virus che ho preso a inizio gravidanza, il citomegalovirus. Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho davvero tanto paura e ansia per domani" scriveva. E sull'esito della visita: "È andata bene" aveva concluso l’influencer spiegando che avrebbe ricevuto l’esito dell'esame dopo una settimana. Oggi la notizia più triste.

Luca Teti: chi è il compagno di Selvaggia Roma

Luca Teti è un calciatore, è nato il 19 settembre del 1994 e quindi ha quattro anni in meno di Selvaggia. Dal 22 dicembre 2021 gioca nel Pomezia con il ruolo di attaccante e punta centrale. Luca ha già un figlio, Leo, avuto da una precedente relazione.