Selvaggia Roma è incinta: il video della prima ecografia sui social

Primo bambino in arrivo per la coppia formata da Selvaggia Roma e Luca Teti. Sui social i due hanno pubblicato un video con un'ecografia, probabilmente la prima vista l'emozione e le lacrime di Selvaggia, e hanno annunciato così di essere in dolce attesa. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Temptation Island (programma al quale partecipò con Francesco Chiofalo, all'epoca suo compagno) e il calciatore del Pomezia hanno dato l'annuncio sui rispettivi profili Instagram. Ancora nessuna informazione sul sesso del loro primo bebè, ma di certo c'è la grande emozione che entrambi stanno provando.

"Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te - scrive Selvaggia - Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile". Poi aggiunge: "Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà".

Il video è particolarmente toccante perché mostra il momento in cui viene eseguita l'ecografia e quindi vedono per la prima volta il piccolo o la piccola, ma si vede anche il test di gravidanza e il pancione che inzia prendere forma.

Luca Teti: chi è il compagno di Selvaggia Roma

Teti è un calciatore, è nato il 19 settembre del 1994 e quindi ha quattro anni in meno di Selvaggia. Dal 22 dicembre 2021 gioca nel Pomezia con il ruolo di attaccante e punta centrale. Luca ha già un figlio, Leo, avuto da una precedente relazione.