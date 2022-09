Paura per Selvaggia Roma in dolce attesa, colpita da una grave infezione

Cicogna in arrivo per Selvaggia Roma. L?ex volto di Temptation Island lo scorso luglio ha annunciato di aspettare il primo figlio dal calciatore del Pomezia Luca Teti. Sui rispettivi profili Instagram i due avevano pubblicato un emozionante video in cui attraverso l?ecografia vedevano per la prima volta il beb in arrivo. Nel frattempo la gravidanza di Selvaggia prosegue, un tenero pancino è spuntato all?influencer, ma al contempo anche tante paure ed ansie si susseguono.

L?infezione contratta da Selvaggia

In particolare perché la Roma ha rivelato di aver aver contratto il citomegalovirus durante le prime settimane di gestazione, infezione che, se contratta in gravidanza, può avere gravi conseguenze sul feto.Una condizione che preoccupa molto la donna, che su Instagram ha ammesso di doversi sottoporre all?amniocentesi: ?Alcuni di voi mi stanno chiedendo perché io debba fare l?amniocentesi. Devo farla per via del virus che ho preso a inizio gravidanza, il citomegalovirus. Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho davvero tanto paura e ansia per domani. Grazie per i messaggi, ragazzi, davvero.?

L?esame diagnostico

Dopo poche ore dall?annuncio Selvaggia ha raccontato come è andata la procedura. ?Mi state chiedendo come è andata la visita. Grazie per la domanda. È andata bene. Anche se ho sentito dolore, vi dico la verità. Ero tesissima ed ho pianto mentre facevo l?inserimento dell?ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un?ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto?, ha detto la Roma, che durante il difficile esame diagnostico ha potuto contare sul compagno e futuro papà, Luca: ?È stato premuroso e ansioso più di me, poverino. Si è addormentato in macchina per aspettarmi. Ovviamente non facevano entrare nessuno?, Ha concluso l?influencer spiegando che riceverà l?esito dell?amniocentesi tra una settimana, quando sapranno con certezza se l?infezione è arrivata al feto e, in tal caso deciderà come procedere. Se tutto andrà bene, riferisce la Roma, con Luca potrà dedicarsi serenamente al party per il gender reveal, così da scoprire il sesso del nascituro in arrivo.