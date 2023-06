Serena Autieri, la vita privata e la carriera: età, marito, figlia, Instagram, UnoMattina Estate

Conduttrice, cantante, attrice tra cinema e teatro: donna dai molti talenti, Serena Autieri conduce da lunedì 19 giugno 2023 la nuova versione estiva di "Unomattina" (insieme a Tiberio Timperi e Gigi Marzullo). Ripercorriamo la sua carriera artistica e leggiamo qualche notizia sulla sfera privata, dagli amori alla nascita della figlia.

Età, origini, famiglia, studi

Serena Autieri nasce a Napoli il 4 aprile 1976, terza figlia di un papà ingegnere e una mamma orafa. In tenera età Serena mostra interesse e predisposizione per diverse discipline artistiche e studia al contempo canto, recitazione e danza classica, e si diploma all’Istituto d’Arte. Lascia poi l’Università - indirizzo architettura – per dedicarsi a tempo pieno alle attività professionali.

La musica e i primi lavori

Il primo lavoro discografico della Autieri è datato 1997 e ha come titolo “Anima soul”. Successivamente recita in alcuni spettacoli teatrali e, nel 1998, recita nella soap opera di Rai 3 “Un posto al sole”; dove interpreta proprio il ruolo di una cantante. Nel 2001 veste invece gli abiti della valletta, figurando accanto ad Alberto Castagna nel programma di Canale 5 “Stranamore”.

Il successo e il Festival di Sanremo

All’inizio degli anni 2000 recita nei lavori televisivi di Rai 2 “Vento di ponente” e “Tutti i sogni del mondo” ed è a teatro con una versione del classico “Bulli e pupe”. Un lavoro, quest’ultimo, che spinge Pippo Baudo a chiamarla come sua spalla – insieme a Claudia Gerini – del “Festival di Sanremo 2003”. Quello stesso anno è in tour teatrale anche con “Vacanze romane”, in coppia con Massimo Ghini.

Le fiction televisive e il teatro

In seguito è protagonista, insieme a Massimo Ghini, del musical Vacanze Romane, diretto da Pietro Garinei, presentato in anteprima al Teatro Sistina a Roma il 17 febbraio 2003 e portato in tournée nella stagione 2004-2005. Tra gli altri lavori significativi del primo decennio dei 2000 citiamo la serie "L'onore e il rispetto" (2006); il film per il grande schermo "Notte prima degli esami - Oggi" (2007), dove è diretta da Fausto Brizzi; il film tv di Maurizio Nichetti "Dottor Clown" (2009); lo spettacolo teatrale "Shakespeare in Jazz", dove recita accanto a Giorgio Albertazzi; e, in più, una serie di successi dove rilegge varie canzoni.

I film e Tale e Quale Show

Il secondo decennio dei Duemila di Serena Autieri si apre tra cinema, con il film "Femmine contro maschi", dove è ancora diretta da Brizzi, e televisione, con la fiction "Dov'è mia figlia?". Nel 2012 è tra le concorrenti del celebre programma di Rai 1 "Tale e quale show", dove al termine di quattro puntate si laurea campionessa grazie alle sue imitazioni di Barbra Streisand, Antonella Ruggiero, Lady Gaga e Loretta Goggi. Dopo aver condotto diversi eventi musicali e lo speciale Rai "Una voce per Padre Pio", nel 2013 torna sul grande schermo con “Il Principe abusivo”, debutto alla regia di Alessandro Siani, e “Un fantastico via vai”, di e con Leonardo Pieraccioni. Recita poi in “Sapore di te” (2014), diretta da Carlo Vanzina. "Si accettano miracoli" (2015), dove affianca e viene diretta nuovamente da Siani e "Se mi lasci non vale" (2016), di e con Vincenzo Salemme. Da segnalare anche il suo lavoro nel campo del doppiaggio, dove presta la voce a Elsa per i film d'animazione "Frozen - Il regno di ghiaccio" (2013) e relativo sequel (2019), e quella di Georgina Haig nella serie televisiva "C'era una volta" (2014).

La conduzione e Unomattina Estate

Approdata al terzo decennio degli anni 2000, Serena Autieri conduce alcuni programmi televisivi: nel 2021 la vediamo la domenica mattina in “Dedicato”, su Rai 1, e il 12 luglio dello stesso anno la serata speciale “Notte azzurra – La vittoria”, accanto a Marco Lollobrigida: uno speciale che celebra la vittoria dell’Europeo della nazionale di calcio italiana. A partire da lunedì 19 giugno 2023 Serena Autieri conduce la nuova edizione di “Unomattina Estate” dove divide lo schermo con Gigi Marzullo e Tiberio Timperi.

Gli amori di Serena Autieri

Serena Autieri ha avuto relazioni con diversi personaggi famosi. Nel corso degli anni è stata legata all'imprenditore Matteo Marzotto, all'imprenditore e dirigente sportivo Giovanni Malagò, all'attore Luca Capuano e al dirigente d'azienda Guido Maria Brera. In anni recenti ha invece seccamente smentito - ospite a "Oggi è un altro giorno" con Serena Bortone - le voci di vecchia data che parlavano di un flirt con Gabriel Garko. L'attrice ha aggiunto che hanno recitato insieme nella fiction "L'onore e il rispetto" e che in quel periodo si sono incontrati alcune volte fuori dal set, ma non sono mai stati fidanzati.

Il marito, la figlia e Instagram

Nel settembre 2010 ha sposato a Spoleto il manager e produttore teatrale Enrico Griselli. La cerimonia si è tenuta a Spoleto, città d'origine dell'uomo. Parlando di suo marito, l'attrice ha rivelato che il primo incontro è avvenuto dopo circa un mese e mezzo di rapporti telefonici, dovuti a motivi di lavoro. I due si sono poi incontrati accanto al lago di Como e il colpo di fulmine è scoccato inesorabile. Dall'amore tra Serena ed Enrico nel 2013 è nata Giulia Tosca.

Serena Autieri ha un profilo di Instagram ufficiale, dove pubblica sia foto inerenti alla sua professione che ritratti familiari.