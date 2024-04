Serena Autieri sui flirt prima di sposarsi: "Mi divertivo". Poi rivela il regalo di matrimonio di Pippo Baudo

Serena Autieri è sposata dal 2010 con Enrico Griselli, manager e produttore teatrale. La loro è una storia d'amore vissuta lontana dai riflettori, su di loro si sa lo stretto necessario. E anche le foto di coppia, o in tre (in compagnia di loro figlia, Giulia Tosca), sono rare.

Al Corriere della Sera ha rivelato di essere stata, e di essere tutt'ora, molto gelosa: "Quando si ama così tanto esce fuori la parte irrazionale di te, insicura. Gli facevo delle vere sceneggiate napoletane, lo tenevo al telefono fino alle due di notte. Lui impassibile: 'Ehi Mario Merola, adesso cantami una canzone'. Ora però sono migliorata".

I due si sono conosciuti grazie ad amici comuni: "Amici insistevano per farmelo conoscere: 'Siete perfetti insieme'. Io ero diffidente. 'Da sola sto tanto bene, perché mi volete appioppare questo qui? Sicuro avrà qualche magagna'", ha ricordato l'attrice.

Prima di conoscere la sua dolce metà si è molto parlato dei suoi flirt, Matteo Marzotto, Gabriel Garko e Giovanni Malagò. Autieri però ha preferito non rispondere alla domanda riguardante queste relazioni, se fossero vere o meno: "Di questo non parlo, per me la vita esiste da mio marito in poi. Comunque ero single e mi divertivo, punto".

Il rapporto speciale con Pippo Baudo e il regalo di nozze

Nel 2003 Autieri conosce ufficialmente Pippo Baudo. Il grande presentatore le ha fatto un provino "lungo un'ora e mezzo" per portarla con sé sul palco di Sanremo insieme a Claudia Gerini. "Ricordo il provino con Pippo, durò un’ora e mezza, mi fece cantare, recitare, ballare. Mi voleva in scena con poco trucco, mentre Gino Landi insisteva che dovevano nascondermi le lentiggini sul viso con tanto fondotinta: 'In tv sembrano macchie'". Alla fine ebbe ragione Baudo sulle lentiggini e per questo motivo lei si è molto legata al conduttore: "Da allora lo voglio sempre accanto a me, è stato pure il mio testimone di nozze". Come regalo per il suo matrimonio con Enrico le regalò "un vassoio d’argento con servizio da tè. Al ricevimento si è seduto al pianoforte". Un doppio presente e un gesto bellissimo quello di Baudo che al piano suonò "Donna Rosa", brano di cui è uno degli autori.