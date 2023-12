Serena e Michelle: amicizia in crisi. Autueri starebbe "allacciando relazioni con gente che conta"

Serena Autieri e Michelle Hunziker sono due delle amiche più note e amate del mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni però la loro amicizia è stata spesso al centro del gossip e più di una volta si è parlato di "amicizia in crisi". Il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana, è tornato a parlare di una possibile maretta dandola quasi per certa. Le "incomprensioni" tra le due si sarebbero "acuite negli ultimi mesi e le due primedonne, pur continuando a seguirsi sui social, hanno rallentato le loro frequentazioni". L'assenza di foto e storie di Autieri con Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti, potrebbe essere un indizio a favore della crisi. Hunziker è molto fiera di essere diventata nonna e questo tipo di gioia spesso, se non sempre, viene condivisa con gli amici più stretti.

Il settimanale poi svela un altro dettaglio: "Serena Autieri scalpita per tornare in tv con un programma tutto suo e così allaccia relazioni con gente che conta". Questo non sarebbe un dettaglio secondario, anzi, Autieri infatti avrebbe stretto amicizia con Simona Agnes, figlia dello storico direttore generale del Cda Rai. Agnes, che è stata da poco nominata presidente del conservatorio di musica Santa Cecilia, "nei giorni scorsi ha scelto Autieri come madrina d'eccezione di una serata evento".